Ради британского старья Украина приносит в жертву распиаренные ракеты

26.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Британия собралась поставлять на Украину устаревшие малые бронированные ракетные катера разработки 70-х годов прошлого века.

Об этом пишет военное издание Defence Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о ракетных катерах проекта Vita, которые строит британское предприятие BAE Systems Surface Ships. Первые такие катера были разработаны в 70-х и построены в 80-х годах для ВМФ Омана. Также с различными модификациями они производились по заказу Кении, Греции и Катара вплоть до этого года.

При этом в интересах ВМФ Великобритании эти катера не закупались. Украинский военный журналист Олег Шульга скептически относится к перспективе закупки этих катеров, поскольку они малоэффективны и неконкурентоспособны.

«Корпус катера, начиная от первой версии – Province и заканчивая Super Vita – мало менялся и создан на основе технологий 70-х годов. Никаких сверхновых решений (например, использование при строительстве технологий «стелс») там просто нет», – пишет Шульга.

Еще одной проблемой является вооружение катера. По проекту на них ставят французские ракеты Exocet – прямой конкурент распиаренному украинскому «Нептуну», которым обещали бить вглубь территории России. Заменить Exocet на «Нептун» будет сложно из-за технических особенностей судна.

«ТПК ракет Exocet значительно меньше по ширине, чем ТПК ракеты Р-360 «Нептун» (по крайней мере, в той версии, которая есть на наземном варианте комплекса ЖК-360МЦ), что делает их вероятное размещение на катерах проекта Vita (размеры которого достаточно небольшие) непростой задачей. В свою очередь, взятие на вооружение ВМСУ прямого конкурента «Нептуна» ставит под большой вопрос целесообразность разработки корабельной версии украинского комплекса», – подчеркивает автор.

Напомним, ранее Украина и Великобритания договорились о кредите в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, который Киев может получить в виде военной продукции. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что подписанный в Британии меморандум, предусматривающий переоснащение ВМСУ и списание Украине в кредит ракетных катеров, крайне выгоден для Лондона, однако является грабительским по отношению к украинцам.