Ради победы над Додоном Санду зачирикала на русском языке

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Во втором туре выборов президента Молдовы и действующий глава государства Игорь Додон, и его соперница прозападная Майя Санду рассчитывают на скрытые резервы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Глава кишиневского Института общественных политик Аркадие Барбарошие заявил газете, что у обоих кандидатов есть резервы среди тех, кто не ходил голосовать во время первого тура. При этом он обратил внимание на изменения в риторике Санду, котоаря на выборах 2016 года позиционировал себя исключительно как правый политик.

«Она сильно изменила позицию. Сейчас она намного нейтральнее, говорит с меньшинствами на русском языке, обращается к людям на гагаузском и на болгарском», – говорит Барбарошие.

В свою очередь аналитик исследовательского центра WatchDog Moldova Валериу Паша считает, что Додон тоже бросил в бой далеко не все резервы и может мобилизовать жителей Приднестровья с молдавским гражданством, которые в первом туре выборов голосовали не слишком активно, как и молдавские граждане, живущие в России.

Так, посол Молдавии в Москве Андрей Негуца сообщил изданию, что перед выборами в РФ завезли 71,5 тысячу бюллетеней для 17 открытых здесь участков (15 из них открыли в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области). Но в первом туре в России проголосовали лишь 5,6 тыс. молдавских граждан.

При этом Паша не исключает, что здесь есть возможность для роста и Додон может обратиться к российской стороне с просьбой простимулировать голосование молдавских граждан при помощи полиции и миграционных структур.

«От Москвы зависит, насколько это будет успешным», — сказал политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в первом туре Санду обошла Додона. Этот результат стал сенсацией, поскольку все опросы прогнозировали второй тур, но при этом первое место Додона в первом.