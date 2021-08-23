Радикалам не удалось сорвать концерт Бреговича в Албании

23.08.2021 14:24 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Легендарный музыкант Горан Брегович закрыл фестиваль пива в албанском городе Корча, несмотря на то, что радикалы распылили среди публики слезоточивый газ.

В результате акции косовских радикалов пострадал ребенок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На фестиваль молодого пива в албанский город Корча (Festa e Birrës Korça), где проживают преимущественно православные албанцы, составляющие 6% населения этой в своей массе мусульманской страны, а также представители других православных народов – македонцев, аромунов и греков, собрались тысячи людей.

Многие из гостей мероприятия остались жить на территории, фестиваля, который проходил с 18 по 22 августа, размещаясь в местных отелях, хостелах, а также в палатках и трейлерах. Однако особый интерес вызвал последний фестивальный день, когда фестивальную программу должен был закрывать югославский композитор Горан Брегович.

Напомним, что ранее, в своей массе косовские СМИ и политиканы резко выступили против концерта Бреговича в Албании, музыканта обвиняли в анти-албанских взглядах и в том, что его композиции вдохновляли сербских солдат во время контртеррористической операции Югославии в Косово. Радикалы начали сбор подписей за отмену выступления артиста, ряд албанских исполнителей, кто идейно, а кто, уступив давлению, отказались выступать с ним на одной сцене, ряд спонсоров по тем же причинам отказались вкладываться в фестиваль.

Тем не менее, организаторы и муниципалитет Корчи не отказались от своих планов, и накануне Брегович выступлением закрывал популярное мероприятие.

«Я просто счастлив быть здесь, – сказал артист, обращаясь к публике, которая довольно тепло встречала его. – Надеюсь, вам понравится сегодняшнее выступление. Сейчас лето, и нам нужно повеселиться. Будет весело не только нам, но и вам…. Вы будете ненормальными, если не сойдете с ума вместе с такими безумцами, как мы!».

Специально для Festa e Birrës Korça гость вместе со своим коллективом разучили на албанском языке хит культовой югославской рок-группы Bijelo Dugme – «Косовска», басистом и основным композитором которой Брегович был до распада СФРЮ и ухода в сольное творчество. А завершил концерт музыкант знаменитой композицией «Калашников», вызывающей традиционную ненависть у албанских радикалов.

В день концерта территорию проведения фестиваля и улицы города охраняли более двух сотен полицейских, которые изымали у всех желавших пройти на концерт оружие (нередкое для Албании), металлические предметы и даже бутылки. Усиленно охранялся и отель, где остановился музыкант с группой. Тем не менее, радикалам удалось распылить газ в толпе зрителей и зажечь дымовую шашку, после чего многие люди в страхе покинули мероприятие, но организаторы и сам Брегович не остановили концерт.

Момент газовой атаки радикалов на фестиваль.

В результате газовой атаки серьезно пострадал ребенок. Также кучка националистов устроила в Корче пикет с плакатом «Брегович, тебя не ждут в Корче. Извинись за прошлое!».

В целом, выступление Горана Бреговича в рамках Festa e Birrës Korça прошло успешно и позитивно.

Горан Брегович, получивший международную известность благодаря сотрудничеству в 90-х годах с кинорежиссером Эмиром Кустурицей, изначально позиционирует себя как человек мира и югослав: он родился в Боснии, его отец – хорват, мать – сербка, жена – бошнячка, а сам он живет в Париже. В своей музыке он использует фольклорные элементы всех балканских народов, включая цыган, болгар и румын, а также соседствующих с полуостровом венгров.

Ненависть албанских и бошнякских сепаратистов к нему связана со звуковой дорожкой к фильму Underground Эмира Кустурицы, ставшего гимном югославянства. Ряд треков на него, такие как «Калашников» и «Месечина» (Лунный свет), выполненные в духе музыки цыганских духовых оркестров, стали популярны в среде сербских патриотов в 90-е годы.