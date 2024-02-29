«Радикализация настроений, бунт в Гагаузии»: молдавский дипломат о последствиях резолюции ПМР

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Резолюция Приднестровья с обращением за помощью к Москве обернётся для Кишинёва резким всплеском антиевропейских и пророссийских настроений в стране, что правительству Майи Санду в преддверии президентских выборов совершенно ни к чему.

Об этом на канале «РБК-Украина» заявил бывший постоянный представитель Молдовы в ООН, политический аналитик Алексей Тулбуре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего не изменится, но в пропагандистском смысле это даст новый повод для Москвы говорить, что наши братья угнетены, попраны права русскоязычного населения, нарушены предыдущие договорённости, Кишинёв оказывает давление. Это создаст волну, которая накроет нас. У нас достаточно людей, которые парадоксальным образом поддерживают действия России в Украине, и они радикализируются, а у нас выборы президентские осенью. Радикализированное население легче манипулируется, оно воспринимает лозунги и нарративы без критических фильтров – вот такое население необходимо тем, кто хотят дестабилизировать ситуацию. Вот этого стоит опасаться», – тревожится Тулбуре.

Далее, он выразил опасение возможностью дестабилизации ситуации не только в Приднестровье, но и на юге в Гагаузии.

«У гагаузов автономия, они не сепаратистский регион, они часть Молдовы, но они очень пророссийски настроены. И они могут начать какие-то действия по противостоянию в Кишинёве. Это два очага напряжённости. Во время подготовки к выборам в адрес правительства будут звучать обвинения, что посмотрите, ваша необдуманная проевропейская, антироссийская, русофобская политика привела к тому, что мы теряем территории. Это вы виноваты – это будет внутренняя оппозиция говорить и Москва. То, что вы потеряли Приднестровье – это вина молдавского правительства. То, что происходит на юге – это непродуманная политика кишинёвских правителей и так далее», – говорит экс-постпред.

Он с неудовольствием отметил, что начало российской операции на Украине не послужило единению Молдовы, и раскол в обществе никуда не делся.

«Это всё очень и очень нехорошо. Потому что, вопреки логике, в Молдове остаётся достаточное количество людей, которые поддерживают Путина. Мы-то думали, что после начала войны, так, как это происходило в Украине, в остальных странах, мы будем преодолевать этот наш раскол в обществе. Но на практике происходит немного иначе», – констатировал Тулбуре.