Радиоактивный чернобыльский дым может пойти на Россию и Белоруссию

14.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Лесной пожар, продолжающийся в районе Чернобыльской зоны под Киевом, может стать экологической угрозой для соседей Украины.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил эксперт по противопожарной безопасности Максим Винтер, давай оценку появившийся информации относительно того, что огонь подбирается к хранилищу ядерных отходов.

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«Очень маловероятно, что хранилище таких отходов не рассчитано на температурные режимы, которые возникают при лесных пожарах. А вот то, что возникают в больших объемах продукты горения в этом лесу, который был радиоактивным и вряд ли им перестал быть – это опасно. Надо смотреть розу ветров – куда понесет этот пепел. На близкую Белоруссию или на восток, к нам…», – сказал Винтер.

По его словам, между лесом и хранилищем должна быть полоса отсечения, которое помешает огню достичь радиоактивных отходов.

Также собеседник издания ответил на вопрос, возможно ли, что Украина обратиться к России за помощью.

– Саркофаг на Чернобыльской АЭС Украина делала, насколько известно, на европейские деньги и по европейским технологиям. Хранилище, полагаю, тоже. Проект должен быть достаточно современным и, соответственно, безопасным.

«Сотрудничество остается, но оно не афишируется, если наши структуры по ЧС и пригласят, то на Украине об этом никто не узнает – из СМИ точно», – считает эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-министр транспорта Украины заявил, что в Чернобыльской зоне поднимается радиоактивность.