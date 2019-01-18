Раду шантажируют – 2 миллиарда или 40 тысяч шахтеров выбросят на улицу

18.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Скорое закрытие немногих оставшихся на Украине шахт приведёт к тому, что сорок тысяч горняков потеряют работу.

Об этом в ходе заседания Верховной Рады заявил депутат Михаил Папиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Возникает такое впечатление, что власть сегодня делает всё, чтобы уничтожить угольную промышленность Украины. Наверное, создают рабочие места за границей, в Америке. У нас 33 государственные шахты, из них работающих осталось 25, из них 20 шахт получили предупреждение, что им в следующем месяце отключат свет. Это 40 тысяч людей.

И даже если свет не отключат, то всё равно, финансирования останется только до августа, и в августе все эти 40 тысяч шахтёров, вместе с семьями, окажутся на улице. Когда вы будете работать на украинские предприятия и украинскую экономику?», – задал вопрос депутат.

Однако министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ответ на обвинения лишь заявил о нехватке бюджетных средств и попросил дополнительного финансирования.

«Без финансирования средств производства угольная промышленность перспектив не имеет. Министерство разработало всю необходимую документацию, которая прошла соглашение по всем производствам и шахтам.

Необходимое финансирование составляет два миллиарда гривен. Если это финансирование будет – угольной отрасли не нужны будут дотации и производство угля увеличится почти на 60 процентов», – пообещал чиновник.

Напомним, в этом году на ГП “Селидовуголь” в Донецкой области началась голодовка работников непромышленной группы, которая была объявлена из-за задолженности по заработной плате.