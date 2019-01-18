//exit;
18.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Раду шантажируют – 2 миллиарда или 40 тысяч шахтеров выбросят на улицу

Скорое закрытие немногих оставшихся на Украине шахт приведёт к тому, что сорок тысяч горняков потеряют работу.

Об этом в ходе заседания Верховной Рады заявил депутат Михаил Папиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Возникает такое впечатление, что власть сегодня делает всё, чтобы уничтожить угольную промышленность Украины. Наверное, создают рабочие места за границей, в Америке. У нас 33 государственные шахты, из них работающих осталось 25, из них 20 шахт получили предупреждение, что им в следующем месяце отключат свет. Это 40 тысяч людей.

И даже если свет не отключат, то всё равно, финансирования останется только до августа, и в августе все эти 40 тысяч шахтёров, вместе с семьями, окажутся на улице. Когда вы будете работать на украинские предприятия и украинскую экономику?», – задал вопрос депутат.

Однако министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ответ на обвинения лишь заявил о нехватке бюджетных средств и попросил дополнительного финансирования.

«Без финансирования средств производства угольная промышленность перспектив не имеет. Министерство разработало всю необходимую документацию, которая прошла соглашение по всем производствам и шахтам.

Необходимое финансирование составляет два миллиарда гривен. Если это финансирование будет – угольной отрасли не нужны будут дотации и производство угля увеличится почти на 60 процентов», – пообещал чиновник.

Напомним, в этом году на ГП “Селидовуголь” в Донецкой области началась голодовка работников непромышленной группы, которая была объявлена из-за задолженности по заработной плате.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Началась агония украинской угольной отрасли
Украинский министр: мы готовы хоть сейчас отказаться от российских поставок для АЭС
Конец пиара: Украина втрое снижает разрекламированные поставки электроэнергии в Молдову
Украинские угольщики в ужасе от грядущей катастрофы
В Украине на неделю закрывают школы и детсады – для экономии газа
На Украину едут американцы – обсуждать с Насаликом механизм закупки Украиной антрацита из США
Майданщики загнали угольную отрасль в миллионные долги
С 2019 года Украина полностью откажется от импорта антрацита
Бумеранг блокады: украинский министр прогнозирует отключение Луганской ТЭС и водоканала
Украинским шахтерам должны 350 миллионов гривен
Киевский суд арестовал до 2020 года за долги недвижимость министра энергетики Украины
Украина пошла на попятную: в Киеве говорят, что готовы вернуть электричество в ЛНР за деньги
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть