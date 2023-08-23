«Райффайзен банк» когтями цепляется за свои прибыли в России

Елена Острякова .  
23.08.2023 17:40
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Германия, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Финансы


Немецкий «Райффайзен банк» вновь ужесточил условия денежных переводов в России. Теперь размер комиссии – 50% от суммы (от 1 до 10 тыс долларов).

Об этом сообщает «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкий «Райффайзен банк» вновь ужесточил условия денежных переводов в России. Теперь размер комиссии –...

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«У «Райффайзена» есть проблемы с банками-корреспондентами. Очень многие банки в Европе просто отказываются принимать какие-либо переводы из России. Это особенно касается восточноевропейских банков. Возможно, банк таким образом пытается покрыть свои издержки. Но чем дольше «Райффайзен» остается в России, тем больше для него репутационные риски. Я думаю, он ищет пути ухода из России, но при этом не хочет потерять прибыльный бизнес», – говорит экономический обозреватель Ян Мелкумов.

«Райффайзен» переводит 50% платежей из России на Запад и в Россию с Запада. Эксперты считают, что у него есть договоренности с Кремлем.

«Мне кажется, это договор, потому что и властям это выгодно, и богатым российским людям: чиновникам, олигархам, бизнесменам. Для них все еще есть возможность вывода денег и зачисления денег в Россию, несмотря на гигантские комиссии. Лучше потерять часть от суммы, чем всю сумму. Технически более или менее приемлемо переводить тысяч 50-100 за раз, чтобы комиссия была 10-20% от суммы.

Когда у вас есть активы в сотни тысяч долларов, вы будете сражаться за каждую десятую процента. Это ограничение почти всех физических лиц и всего мелкого и среднего бизнеса», – сказал финансовый аналитик Андрей Маслов.

Российская дочка «Райффайзен» заработала больше, чем остальные отделения банка в мире. Но Центробанк ЕС требует от него уйти из России.

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