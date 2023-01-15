Ракетный удар обрушил украинскую «пирамиду лжи»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине продолжается скандал вокруг ночного признания Алексея Арестовича о том, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен из-за неудачной работы украинских систем ПВО.

Воздушные силы выступили с опровержением слов Арестовича, но неудачно, что спровоцировало новый виток междоусобицы внутри украинского режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Минувшей ночью украинским военным пришлось выступить со срочным заявлением, чтобы дезавуировать выступление Арестовича, назвавшего в качестве причины трагедии в Днепропетровске неудачный перехват российской ракеты силами украинской ПВО.

ВСУ решили отрицать, что ракета сбивалась, настаивая на версии, что Россия целенаправленно била по жилому дому.

«Сомнений, что это была ракета Х-22 – нет. В вооружённых силах нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии по территории Украины было выпущено более 210 ракет такого типа. Ни одна из них не сбита средствами ПВО», — прокомментировали в ВС ВСУ.

Однако наблюдатели тут же отыскали старые пресс-релизы Минобороны Украины, где утверждалось, что подобные ракеты неоднократно сбивались.

ВСУ пришлось вновь оправдываться.

«Объясню, чтобы было понятно. Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: мы сбили Х-22! Все хотят наперегонки сообщить об это первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее. Главное – первыми», – попытался объясниться в Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Эксперты считают, что история в итоге вскрыла целую «пирамиду вранья» на Украине.

«Проблема «пирамиды вранья» как основы информационной политики в том, что ты ещё помнишь, что врал вчера и позавчера. Но что ты врал месяц назад… Помнить это почти невозможно. И в ситуации цейтнота это прорвется», – комментирует политолог Дмитрий Евстафьев.

Военный обозреватель Алексей Суконкин отмечает, что произошедшее – закономерный итог тактики украинских систем ПВО.

«Киевские мрази внезапно запели совсем другие песни, как только поняли, что они натворили – сбитая украинской ПВО российская ракета Х-22 упала на жилой дом, обрушив целый подъезд. А могла бы спокойно долететь до назначенной цели, где обычно уничтожается только техника, а не люди. И в Киеве это прекрасно знают, но упорно продолжают противодействовать российским ракетам не над чистыми полями, а над жилыми кварталами, убивая свой народ. Такие вот, «захистники». То есть, раньше киевские мрази голосили о результативности своей ПВО, которая якобы сбивала всё подряд, в том числе ракеты Х-22. Теперь же они дали заднюю, и с той же уверенностью, как и раньше, голосят, что Х-22 они сбить «технически не могут». Вы уже определитесь наконец», – возмутился эксперт.

«Сегодня Киев признал, что на самом деле ПВО, вопреки множественным официальным заявлениям минобороны, не сбили ни одной из 210 российских ракет Х-22, из числа запущенных по украинским объектам. Завтра вспомнят, что не поразили ни одной Х-101.Послезавтра скажут, что и «Калибры» как-то не особенно то и сбивались. Путь правды он таков. Тернист. Ершист. Небезопасен. Но крайне необходим», – добавил Суконкин.

Экономист Александр Дудчак приводит яркую аналогию.

«Ещё один привет Джорджу Оруэллу. Помните, как в его произведении «1984» переписывали газеты задним числом? А можно пройтись по всей статистике ВСУ? Что там еще «ошибочного»? Хорошая работа: брехать – не мешки ворочать», – отметил Дудчак.

Прокомментровала ситуацию и спикер МИД РФ Мария Захарова. Она язвительно оценила попытки украинских нацистов обвинить Арестовича в работе на Москву.

«Нет уж, не выйдет. Он — лицо киевского режима. Зеленский — нос, а Арестович — лицо», – возразила Захарова.

Бывший лидер киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот считает, что скандал вокруг Арестовича на Украине попытаются скоро замять.

«Скоро Зеленский будет биться в падучей в Рамштайн на сходняке НАТО. А погибшие люди, особенно дети, станут доказательством обвинений исключительно России… Про правду Арестовича никто не вспомнит», – прогнозирует Кот.

При этом сам виновник скандала повторно попытался оправдаться, при этом снова упомянул версию о плохой работе украинских ПВО.

Арестович сослался, что находится в состоянии переутомления пз-за «320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы», недосыпа и командировок, ему приходится быстро анализировать постоянно поступающую информацию, не прекращая говорить.

«У меня нет редакторской группы. Я один волоку миллион разных процессов, от информационных до практических. У меня перед самым Фейгиным закончилось непростое информационное мероприятие. Я уже к эфиру был в состоянии, когда засыпал на ходу и еле ворочал языком», – пожаловался Арестович.

Он объяснил, откуда узнал о сбитой ракете.

«Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания.Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили», – написал Арестович.

Его объяснения вряд ли будут приняты.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов (обещавший «вешать русских мразей») сегодня повторно потребовал расправы над Арестовичем.

«Он заигрался. Это такой самовлюблённый нарцисс, у которого есть или индульгенция, или какие-то опции некоторых рулевых на Банковой. Я должностной человек, не могу во время войны сказать резко. Но когда командующий ВС вынужден его заявления, которые дискредитируют и государство, и ситуацию, опровергать, я бы сказал, что на это нужно реагировать. Это же подарок российской пропаганде! Зачем он это делает – я считаю, что вопрос ему должна задавать контрразведка и СБУ. Но если они промолчат…Знаете, каких-то дурных попов можно и нужно гонять, но это дело такое. Они с какими-то там газетками, листовками, которые они прячут где-то у себя в епархии. А вот человек вышел и полностью дискредитировал эту ситуацию. А ситуация понятная на 100, на 110 процентов, что никакое ПВО там не работало! Зачем он открывал свой поганый рот? Я не хочу говорить, я сейчас на нервах», – заявил Борис Филатов.