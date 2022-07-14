Ракетный удар по Виннице – ответ за Новую Каховку?

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Новости Украины

По центру Винницы (этот город считается вотчиной Петра Порошенко) нанесён ракетный удар. Украинская сторона изначально сообщала, что «попадание произошло на парковку возле дома быта «Юбилейный». Однако даже на съемках очевидцев с места стало понятно, что удар нанесён по местному Дому офицеров ВСУ. К сожалению, есть и мирные погибшие граждане, в том числе дети. Сгорело несколько десятков автомобилей.

«Было два прилета. Одна ракета угодила в Дом Офицеров, другая в военкомат. Кстати, раньше российские ракеты так далеко от фронта в подобные «заведения» не прилетали. Все изменилось, после ударов HIMARS по военным и не военным объектам на Донбассе и на освобожденном Юге Украины», – комментирует обозреватель Юрий Подоляка.

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Российский телеведущий Руслан Осташко утверждает, что в Доме офицеров находился «командный центр ВСУ».

«Интересны фотографии, которые попали в Сеть. На первом снимке видно, что возле разрушенного объекта находятся люди в военной форме и санитарная машина ВСУ. Нет ни одной кареты скорой помощи, что подтверждает гибель военных, а не гражданских лиц», – комментирует Осташко.

По информации Винницкой ОВА, над областью украинскими ПВО были сбиты ещё четыре российские ракеты.

«Для Западной Украины должно стать повседневной реальностью… После Каховки такие картинки на Украине должны стать ежедневными», – комментирует публицист Егор Холмогоров.

Военкор Роман Сапоньков считает, что в ближайшее время произойдет обмен такими ударами:

«Сейчас в ответку полетит по ВГА на освобождённых территориях. Далее удар по Банковой, взаимное уничтожение мостов», – считает Сапоньков.