Ракеты HIMARS не долетят до Крымского моста – экс-полковник СБУ

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Новости Украины

Удары по Крыму из американской РСЗО «Хаймарс» – пустые угрозы Киева, а также игра на западную аудиторию с целью выпросить ещё денег.

Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал перешедший на сторону России бывший полковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что в ликвидации Черноморского флота ВМФ РФ, прежде всего, заинтересован давний недруг нашего государства – Великобритания.

«На самом деле, думаю, что это просто игра на публику. Причем, даже не на целевую аудиторию – не украинскую, а западную. «Вот, помогите нам еще чуть-чуть, и мы пойдем в наступление, освободим Крым, разгромим Черноморский флот». В особенности интересно то, что сказано это Великобританией, для которой военно-морские силы России на Черном море – это бельмо в глазу еще с XVIII – XIX вв. Не верю в возможность такого развития ситуации и даже в удары ракетами по Крымскому мосту, не верю в их эффективность. Просто, насколько знаю, те применения «Хаймарсов» на восточном фронте, они используются комплексно, в сочетании с другими украинскими системами РСЗО, которые своим залпом заполняют радиолокационное пространство засветками и вынуждают отвлекаться на них наши ПВО, после чего «Хаймарс» уже беспрепятственно летит и поражает цель», – рассуждал Прозоров.

Он объяснил, что без сопровождения ракетами других систем, которые не могут бить на подобные расстояния, залпы HIMARS станут лёгкой целью для российской ПВО.

«Удаленность Крыма от украинской территории, подконтрольной Украине, достаточно велика, чтобы обеспечить нужное количество ложных целей. Поэтому «Хаймарсы» будут спокойно сбиты системами ПВО. Никакой опасности представлять не будет. Зачем же об этом говорить? Исключительно для воздействия на западную территорию, очередное выпрашивание денег: «Сейчас дадите денег, и мы как жахнем!», – объяснял бывший полковник.