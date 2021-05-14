Ракеты ХАМАС истощают израильскую ПВО

14.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Нынешняя палестино-израильская эскалация показывает, что противники Тель-Авива от ракет, сделанных из водопроводных труб, перешли к более серьезным изделиям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил российский военный аналитик, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

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Он дает высокую оценку израильской системе «Железный купол», но также указывает, что палестинцы из ХАМАС продвинулись в изготовлении ракет со времен последнего столь масштабного конфликта и «явно не сидели сложа руки».

«От ракет, сделанных из водопроводных труб, сегодня они перешли к более серьезным изделиям. Раньше действительно это были кустарно изготовленные маленькие ракеты, которые запускались на 10-20 км. Теперь они уже летают на 120-180 километров. И сейчас происходит вот что: своими дешевыми ракетами боевики ХАМАС «истощают» ПВО Израиля», – сказал Леонков.

По его словам, у израильтян «забиваются» информационные каналы, расходуется боезапас зенитных ракет.

«Я видел кадры, как на израильские позиции со складов подвозят серьезные зенитные управляемые ракеты для системы «Железный купол», чтобы бороться с «Кассамами». Но Израилю может просто не хватить ракет для «Купола». То есть боевики постараются истощить израильскую ПВО, а затем отработать более серьезными ракетами. Как раз теми, что имеют дальность до 180 км», – говорит аналитик.

Он указывает, что по конфигурации нынешних палестинских ракет можно утверждать, что ХАМАС серьезно продвинулся в изготовлении.

«Теперь это вполне приличные изделия, явно не кустарного производства, выполненные на хорошем техническом уровне. Конечно, по их внешнему виду пока нельзя точно определить, насколько они управляемые или маневрирующие. Но если посмотреть повнимательнее, можно заметить, что эти ракеты очень похожи на те, что производятся в Иране. Я так подозреваю, что связь ХАМАС с Ираном все-таки существует. Скорее всего, представители ХАМАС получили там некоторые консультации, так как Иран и Израиль, ХАМАС и Израиль – это все пока непримиримые противники», – не исключает эксперт.

«Так что рассуждать о супервысокой эффективности «Железного купола», на мой взгляд, преждевременно. Ведь даже сейчас, пока ХАМАС запускал по территории Израиля свои «Кассамы», не все они были сбиты. И это ХАМАС пока использовал не самый серьезный свой арсенал. А между тем Израиль уже потратил на борьбу с ним очень большое количество своих собственных ракет ПВО. А что будет дальше, если ХАМАС начнет применять уже более серьезное оружие?», – резюмировал Леонков.

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