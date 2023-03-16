«Рамштайн-10»: без сенсаций и без конкретики

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Оливер Галич )-

Девятая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемый формат «Рамштайн», состоялась 15 марта в онлайн-формате. Её участники крайне скупо описывают результаты переговоров.

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В частности, представители США сообщили, что Швеция передаст Киеву 10 танков Leopard, а Норвегия – системы ПВО NASAMS, однако об этом было известно заранее, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из-за высокой интенсивности боевых действий, а также для защиты и освобождения оккупированных РФ территорий, Украина нуждается в поставках как оборонительного, так и наступательного вооружения от международных партнеров. Наиболее необходимые виды вооружения включают: ракеты к HIMARS, ракеты к MARS, 155-мм снаряды, 120-мм мины, ракеты к системам ПВО, ракеты к противотанковым ракетным комплексам, авиационные средства поражения, барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе), танковые снаряды 105 и 125 мм» – заявили перед началом встречи в Министерстве обороны Украины.

Однако отчитаться об очередной «пэрэмоге» министру обороны Алексею Резникову не удалось.

«Рамштайн-10» вселяет оптимизм: усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование «бронированного кулака» – это всё, что он написал в Твиттер по окончании встречи.

При этом министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли на совместном брифинге в Вашингтоне в основном говорили о «борьбе за свободу» и «противодействии России». Единственная конкретная информация, прозвучавшая на брифинге, что Швеция передаст Киеву 10 танков Leopard, а Норвегия – системы ПВО NASAMS, однако об этом неоднократно сообщалось ранее.

Милли на брифинге, а Остин в начале встречи «Рамштайн-9» сообщили, что «девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard», не конкретизируя их версию и модификацию.

При этом ещё до встречи немецкое издание Die Welt уточнило, что Киев получит 67 танков Leopard 2, из которых только 21 – новой модификации 2А6, 10 – модификации 2А5 (как раз их передаст Швеция), а 36 – 2А4. Таким образом, остальные танки, о которых заявили американцы, – это устаревшая версия Leopard 1.

Кроме этого, министр обороны Канады Анита Ананд по итогам «Рамштайн-10» объявила о предоставлении Украине около 8000 боеприпасов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из запасов канадских вооруженных сил для поддержки систем противовоздушной обороны. Еще Оттава поставит Киеву более 1800 учебных боеприпасов для 105-мм танковых пушек «с целью поддержки передачи Данией, Германией и Нидерландами танков Leopard 1».

Кроме того, по словам главы канадского Минобороны, Канада начала поставки танков Leopard 2, о которых было объявлено в конце февраля (речь о восьми танках Leopard 2А4).

Такая «скромность» в подаче информации о военной помощи Киеву накануне анонсированного «мощного контрнаступления» ВСУ, может иметь два объяснения. С одной стороны, на Западе не хотят давать обещаний, которые в результате окажутся невыполненными, как это было с танками Leopard 2. С другой – речь может идти о естественной для военной сферы секретности и попытках ввести Россию в заблуждение о силах противника.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские дипломаты считают, что среди стран-участниц группы «Рамштайн» множество скрытых врагов Киева.