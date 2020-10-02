Рамзан Кадыров сделал Навальному неожиданное предложение

02.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Лишь благодаря мягкости президента РФ Владимира Путина в стране спокойно работает «оппозиционная нечисть» вроде блогера Алексея Навального, сегодня обвиняющего российского лидера «отравлении»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Навальный назвал Путина заказчиком своего отравления. Субъективное мнение оппозиционер выразил без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы.

Замечу, что именно благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции. Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам. В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин», – отметил глава Чечни.

Он призвал Навального не поливать свою родину грязью, пиаря при этом самого себя.

«Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство? Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один – от них избавляются владельцы. Еще вспомнишь мои слова.

Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею», – резюмировал Кадыров.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в интервью немецким СМИ Навальный заявил, что к его отравлению причастен Путин.