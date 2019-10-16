RAND: революция в России – как это делается

16.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Запад пытается дестабилизировать ситуацию в России изнутри, поскольку внешняя агрессия портив РФ обречена на провал. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя появившиеся в СМИ данные о работе американских аналитических центров против Российской Федерации.

По словам эксперта, различные западные фонды, в первую очередь из США, финансируют российских либералов, используя их как инструмент борьбы против РФ. Коротченко считает, что противники России пользуются так называемыми «методичками» и действуют по лекалам «цветных революций».

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«Цветные революции сегодня признаны одним из инструментов вооруженной борьбы против стран, где агрессия обычными средствами будет обречена на провал. Россия – ядерная держава и, разумеется, ее силовой потенциал не позволяет никому рассчитывать на достижение победы в случае нападения на РФ.

Поэтому «цветная революция» – это инструмент, с помощью которого можно попытаться изменить цели внутреннего развития России, сменить власть и привести на вершину политического Олимпа те силы, которые будут более сговорчивы и адаптивны к контактам с Западом.

Сегодня мы наблюдаем, что за рядом структур несистемной оппозиции стоят, прежде всего, США. Финансирование осуществляется по тем или иным схемам, проводится соответствующая подготовка кадров, семинары в Польше, странах Балтии, где идет подготовка нового поколения людей, разделяющих цели осуществления в России «цветной революции».

Безусловно, опасность такая существует, для того, чтобы она не стала реальностью, работает ФСБ, МВД и, разумеется, здоровые силы общества в России, которые не приемлют варианта во внутренние дела путем организации государственного переворота.

Все помнят судьбу Советского Союза – самая мощная в мире ядерная и военная держава развалилась без единого выстрела. В том числе, потому что были задействованы новые виды информационного и геополитического оружия, которое мы тогда просто не осознавали. Фактически, это была «цветная революция», которая покончила с Советским Союзом.

Здесь очень важна информационная сфера – мы должны внимательно смотреть за трендами в интернете, плюс, выстраивать свои форматы контрпропаганды, потому что сегодня гражданин остается один на один с той информацией, которая ему доступна по Интернету. Разумеется, здесь привитие здорового патриотизма – любви к своей стране, Родине – это тоже они из элементов противодействия тем планам, которые вынашиваются на Западе», – заявил Коротченко.

С ним согласен российский политолог Сергей Михеев. По его мнению, подобные «методички» вполне успешно опробованы на ряде постсоветских стран:

«Я не просто верю в существование определенных «методичек» по раскатыванию ситуации, подготовленных различными западными аналитическими центрами, – я их видел собственными глазами. Видел на Украине, в Киргизии.

Причем, некоторые из них были составлены раньше, в них упоминались названия сербских населенных пунктов.

Подобные технологии для России опасны ровно столько же, сколько и для любой другой страны – они чреваты государственным переворотом и потерей суверенитета, как мы это видим на примере Украины, а основной действующей силой здесь являются различного рода грантоедские организации, НКО, финансируемые из-за рубежа, за счет западных фондов и напрямую из Госдепа».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что американские спецслужбы через различного рода аналитические центры и подконтрольные некоммерческие организации пытаются расшатать ситуацию в России.

Для этого используются любые поводы – от повышения пенсионного возраста до недопуска к выборам кандидатов из так называемого либерального лагеря.

Об этом же говорилось в докладе Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Глава комиссии, сенатор Андрей Климов также подчеркивал, что для «зарубежных оппонентов» России важны не сами российские выборы или состав Мосгордумы, а возможность «провести серию акций по расшатыванию стабильности в стране».

На вооружении у них – так называемые «методички», которые разрабатывают иностранные аналитические центры типа известного RAND, который в мае этого года опубликовал документ под названием «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций».