Донецк, Сергей Вредников
Раненая под обстрелом карателей жительница Донбасса скончалась в больнице
Мирная жительница Донбасса, получившая ранения в результате обстрела ВСУ, скончалась в больнице.
Об этом сообщил Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК и переговорном процессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости
«Пострадавшая в результате вчерашнего обстрела населённого пункта. Коминтерново женщина 1964 г.р. сегодня в 10:15 скончалась от полученных ранений в больнице города Новоазовск», – говорится в сообщении.
Напомним, накануне в результате обстрела ВСУ были ранены два мирных жителя Донбасса. С позиций защитников республики был открыт ответный огонь, в результате чего украинская армия потеряла двух боевиков.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.