Раненая под обстрелом карателей жительница Донбасса скончалась в больнице

Мирная жительница Донбасса, получившая ранения в результате обстрела ВСУ, скончалась в больнице.

Об этом сообщил Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК и переговорном процессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пострадавшая в результате вчерашнего обстрела населённого пункта. Коминтерново женщина 1964 г.р. сегодня в 10:15 скончалась от полученных ранений в больнице города Новоазовск», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в результате обстрела ВСУ были ранены два мирных жителя Донбасса. С позиций защитников республики был открыт ответный огонь, в результате чего украинская армия потеряла двух боевиков.