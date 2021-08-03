ВСУ настигло возмездие за ранение двух мирных жителей ДНР

03.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В результате обстрела со стороны позиций украинских боевиков населённого пункта в Донбассе ранены два мирных жителя.

Об этом сообщил Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК и переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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По информации ведомства, днём украинские боевики с позиций в районе оккупированного ВСУ Гнутово выпустили 3 гранаты из АГС по населённому пункту Коминтерново.

«В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей: женщина, 1964 г.р. – осколочное ранение поясничной области, левой голени; мужчина, 1963 г.р. – осколочное ранение левого голеностопного сустава.

Пострадавшие госпитализированы в Новоазовскую центральную районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь – женщине проведена операция на поясничном отделе», – уточнили в донецком представительстве.

При этом не исключено, что помимо указанных данных об обстреле, вероятна также работа украинского дрона.

«По показаниям пострадавшей, непосредственно перед ранением она слышала звук пролетающего над головой беспилотного летательного аппарата и по этой причине считает, что её ранение произошло в результате сброса боеприпаса с ударного БПЛА противника», – добавили в ведомстве.

В то же время пресс-служба НМ ДНР сообщила о подавлении огневой точки ВСУ и потерях в рядах противника.

«В соответствии с пунктом «е» Мер с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков, подразделения НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения для подавления огневой активность противника. По предварительной информации потери противника составили: двое военнослужащих», – говорится в экстренном заявлении.