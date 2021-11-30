Рар: Германия пытается взрастить новых декабристов для России

Задекларированное новой правящей коалицией в Германии намерение разрешить безвизовое посещение страны гражданам России в возрасте до 25 лет – это намерение показать российской молодежи, как прекрасно живут на Западе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил немецкий политолог Александр Рар.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, Германия выступает за то, чтобы предоставить возможность безвизового режима в Европе всем россиянам, но этого хотя не все европейские государства.

«Именно поэтому приходится идти на некоторые компромиссы. Немцы говорят другим странам ЕС: если вы не хотите, чтобы все россияне свободно путешествовали по Европе, то пусть это право получат хотя бы дипломаты, представители бизнеса и молодежь. И уж об этом точно нужно договориться, поскольку это будет правильно и гуманистично», – сказал Рар «Московскому комсомольцу».

Он называет «нонсенсом» то, что молодые украинцы, молдаване, грузины могут посещать ФРГ без виз, хотя экономическое положение их стран значительно хуже, чем в России.

«Поэтому бояться того, что из РФ многие убегут на Запад, глупо. Это абсурд, в этом нет никакой логики! Вместе с тем немцы, конечно, хотят и дальше учить россиян демократии. Они считают, что это нужно попытаться сделать как раз через молодое поколение. Им нужно показать, как прекрасно живут люди на Западе, чтобы потом эту модель жизни переложить бы на Россию. По мне, так произошло с декабристами: молодые офицеры вернулись из Европы в царскую Россию и захотели там резких перемен», – говорит эксперт.

Впрочем, политолог считает, что в современной России этого не произойдет, поскольку молодежь там и так знает, что их страна строится на традиционной демократии.

«Между тем и у Москвы есть достаточно возможностей, сил и воли, чтобы использовать похожий рычаг давления и показать молодым европейцам, что по российским улицам не ходят медведи и не стоят бандиты на каждом шагу. Объяснить, что это очень открытая и в экономическом плане успешно развивающаяся страна. Разумеется, со всеми существующими проблемами. Россия уже доказала, что она может быть привлекательной для туристов во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда несколько месяцев подряд действовал безвизовый режим в РФ, который очень помог улучшить российский имидж за пределами страны», – напоминает Рар.

При этом он обращает внимание, что даже при наличии политической воли в самой Германии насчет «безвиза» для молодых россиян, чтобы эта инициатива получила развитие, необходимо согласие всех стран Евросоюза и Шенгенского пространства.

«И именно это обстоятельство заставляет воспринимать выдвинутую новой коалицией идею с большой долей скепсиса», – резюмирует эксперт.