«Раша проглотит Беларусь» – Муждабаев

18.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия и Россия станут одним государством, это уже фактически произошло, осталось лишь оформить процесс на формальном уровне.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пропагандист считает, что форма единого белорусско-российского государства может быть любой.

«Про аншлюс Белоруссии тут спросили. Ну что я думаю – будет аншлюс, никуда батька не денется. Будет, конечно, будет. А в каких формах? Вы знаете – как будет выгодно Путину, в такой форме он это и сделает. Но по факту аншлюс уже есть. Вооруженные силы-то подчиняются Москве все равно, спецслужбы подчиняются Москве, экономика фактически тоже Москве подчиняется. Это осталось только оформить… Раша проглотит Беларусь – конечно проглотит», – заявил Муждабаев.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что печальный опыт «евроинтеграции» Украины способствует объединению России и Белоруссии.