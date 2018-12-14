Раскаялся украинский десантник, засветившийся с шевроном СС на фоне Порошенко

14.12.2018, Киев, Максим Карпенко

После скандала в соцсетях и СМИ десантник ВСУ, который на прошлой неделе сфотографировался рядом с президентом Петром Порошенко в шевроне танковой дивизии СС «Мертвая голова», раскаялся в своем поступке и заявил, что не знал о его происхождении.

Видеозапись с объяснениями украинского военного опубликована в блоге Командования Десантно-штурмовых войск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам десантника, он думал, что череп и кости, изображенные на шевроне, означают пиратский символ, потому и налепил его.

«Я хочу извиниться за использование мной шеврона, подобного тому, что использовались нацистскими подразделениями. Хочу акцентировать, что использую его в связи с несознательностью, считая его разновидностью пиратского флага. Признаю свою ошибку и готов понести за это ответственность», – заявил военный.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что, позируя рядом с неонацистами, президент Украины Петр Порошенко подает им сигналы – «я свой».

Напомним, танковая дивизия СС «Мертвая голова» была сформирована на базе отрядов «Мертвая голова» – подразделения СС, отвечавшего за охрану концлагерей. Это подразделение вместе с Главным управлением имперской безопасности и Главным административно-хозяйственным управлением СС несёт ответственность за массовый геноцид узников лагерей.