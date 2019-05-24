Филарет перехитрил украинский минюст

24.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские раскольники из разных группировок не доверяют друг другу даже после формального объединения в единую структуру.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» рассказал Макарий (Малетич), бывший глава непризнанной в православном мире УАПЦ, которая объединилась с так называемым киевским патриархатом в единую церковь (ПЦУ).

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Издание напомнило слова главы КП Филарета, заявившего, что не собирается ликвидировать свою структуру и менять регистрацию на ПЦУ.

«Мы пока также не ликвидированы в государственном реестре. Объясню почему. Неправду говорили некоторые государственные чиновники, публично заявляя, что Киевский Патриархат ликвидирован. Дело в том, что почетный патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, необходимых для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что до тех пор, пока не увижу оригиналов с другой стороны; не отдам своих», – сообщил собеседник издания.

Он также высказал недовольство тем, что президент Порошенко наградил Филарета званием Героя Украины.

«Если бы тогда действующий президент Порошенко спросил моего совета, то я бы предложил ему, что прежде чем присваивать звание Героя Украины владыке Филарету, необходимо было последнем сдать оригиналы документов для ликвидации УПЦ (КП)», – сказал Макарий.

Как сообщал ПолитНавигатор, Филарет заявил, что не будет выполнять условия константинопольского томоса об автокефалии.