Раскол в США усугубляется. Дело идет к гражданской войне

08.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Сегодняшние протесты в США против полицейского произвола, сопровождающиеся погромами и насилием, показывают глубочайший раскол американского общества.

Об этом пишет «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам собкора издания в США никак не сглаживаемое неравенство постоянно генерирует в американском обществе растущее напряжение, что время от времени приводит к взрывам.

«Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на статистику. Исследования показывают, что американцы в среднем в семь-восемь раз чаще умирают насильственной смертью, чем жители других развитых стран, что связано и с проблемой огнестрельного оружия, но и с высоким уровнем насилия в целом», – говорится в статье.

Также отмечается, что насилие стало неотъемлемой частью американской культуры.

«Американская пресса в эти дни любит писать, что подавляющее большинство протестов проходят мирно, и только иногда вспыхивает искра. Складывается ощущение, что таким образом журналисты стремятся убедить весь мир, шокированный кадрами погромов, что все эти картинки словно вырваны из контекста, а на самом деле все не так плохо. Возможно, многие акции протеста действительно проходят мирно, но очевидно, что и размах разрушений на улицах США ненормален», – пишет автор.

Еще в одной статье, опубликованной этим же изданием, говорится, что, по сути, в США идет гражданская война.

«Америка расколота. Разделена на два непримиримых лагеря. И на той и на другой стороне нет однозначно правых, как и однозначно виноватых. Так бывает на войне – гражданской», – резюмирует «РГ».

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