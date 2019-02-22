//exit;
22.02.2019, Одесса, Валентин Филиппов
 
Авторская колонка, Вооруженные силы, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Раскрыт план прорыва Керченского пролива

А вот может и не фейк. Может, действительно три новеньких катера ВМС Украины прямо сейчас идут на прорыв через Керченский пролив. И если это так, то не надо винить Порошенко, который перед выборами нагнетает ситуацию. И не надо всё валить на Вашингтонский обком, отдающий авантюрные распоряжения своим марионеткам в Киеве. Всё может оказаться проще. Украинские военные могли принять такое решение и самостоятельно.

Мотивация проста.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Во-первых, в плену кормят. Во-вторых, кормят едой, что для украинского военнослужащего, вообще, непостижимо.

Кроме того, день нахождения в плену засчитывается за три дня службы, а денежное довольствие начисляется с коэффициентом соответствующим участию в боевых действиях. Соответственно, присвоение очередных воинских званий и представления к наградам, происходят в режиме военного времени с учётом «особых заслуг» и «проявленного героизма».

Но даже это ещё не всё.

В случае отсутствия взысканий со стороны администрации Лефортово, примерно через год, можно выйти под подписку о невыезде, жить в Москве, и добровольно являться на заседания суда.  Лет через пять можно выходить в отставку по выслуге лет и оформлять военную пенсию и удостоверение участника боевых действий.

И в осуществлении этой гениально задуманной операции украинских военных подстерегают две опасности:

Первая – абсолютно случайно, гуляя в окрестностях Москвы, можно попасть в программу переселения соотечественников, чего герою на родине не простят.

Вторая – вся эта задумка может внезапно рухнуть вместе с киевским режимом. И тогда тебе ни бесплатного проезда в транспорте, ни уроков украинского мужества в школах. И вообще, хоть на работу иди устраиваться. А там молдаване все места заняли, потому, что Россия же на них раньше напала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть