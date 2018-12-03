Раскрыта истинная цель украинской провокации в Керченском проливе

03.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Украинские власти рассчитывали, что российские пограничники уничтожат три плавсредства ВМСУ, которые они направили в Керченский пролив, потому что именно так украинские пограничники вели себя в отношении турецких браконьеров.

К такому выводу пришел известный крымский общественник Александр Талипов. В качестве «безоговорочного доказательства» он выложил у себя в «Фейсбуке» кадры инцидента в районе острова Змеиный в 2000 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расчет был простой, российские пограничники должны были уничтожить катера Украины. Мне удалось достать кадры 2000 года, когда неподалеку от острова Змеиный, корабли Севастопольского и Одесского соединений морских сил пограничных войск Украины потопили одну и задержали три турецкие шхуны, занимавшиеся незаконным ловом камбалы. Суда находились в исключительной морской экономической зоне, около 20 миль от берега», – написал Талипов.

Он полагает, что событие 18-летней в точности повторяет ситуацию в Керченском проливе.

«Тут тебе и маневры с целью уйти от сторожевых кораблей, и знаменитый навал, и преследование, и предупредительный огонь и огонь на поражение. Вот только теперь украинские пограничники выступили в роли «турецких браконьеров», – пишет Талипов.

По его словам, расчет был на то, что законодательство Украины и России по пограничным вопросам схожее.

«Действия прописаны в уставах пограничной службы, в частности чётко прописан механизм применения оружия. К нарушителям, которые пытаются скрыться-открывается огонь на поражение! На это и был расчёт украинского командования, военные были проинструктированы, как им действовать, ни в коем случае не выполнять требования российских пограничников, совершить провокацию и уходить.

Команду как раз и отобрали из “патриота”, один гимн Украины поет хорошо, второй новую тактику борьбу с военными флотом России изобрел, ещё два раньше в Севастополе служили и в двигатели суден песок и цемент в крымскую весну засыпали. Но расчет на патриотизм и желание умереть во имя украинской власти не сработал, при первых выстрелах вояки сдались», – подытожил Талипов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее об инциденте 2000 года напомнил экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин. При этом он подчеркнул, что с задержанными украинскими моряками, находившимися на борту военных кораблей, устроивших провокацию 25 ноября, российская сторона обращается очень гуманно.

По информации украинских СМИ в 2000 году украинские пограничники открыли огонь на поражение по турецкой шхуне «Ярам Ахмет», в результате чего она была потоплена.