Украине напомнили потопленный турецкий рыболовный корабль

29.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Обвиняющая Россию в «морской агрессии» Украина чуть менее двадцати лет назад сама вероломно затопила турецкое рыболовное судно и задержала еще три, забредших в ее территориальные воды в районе крымского Тарханкута.

Об этом в своем блоге заявил общественник Анатолий Цуркин, служивший в то время на судне украинских пограничников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Цуркин отмечает, что в случае с задержанием украинских военных моряков российский спецназ действовал очень гуманно, не став затапливать нарушителей и сохранив жизни матросов.

«Немного забежим назад и рассмотрим на примере как в таких же ситуациях делала Украина. Март 2000. Тарханкут. Турецкие, гражданские суда, рыбаки, заходят в территориальные воды, тогда Украины, для незаконной ловли камбалы. Нарушают госграницу. По сценарию все также, один в один. Одно предупреждение, второе, сигнал «Лима», погоня… Турки не останавливаются. Никто не церемонится, их в упор расстреливают – гражданские суда. Суда тонут… Остатки экипажей подняли на борт. Ну думаю это все, что Вам надо знать об «агресии» со стороны России и Украины и разности действий. Вы спросите откуда я знаю все это в мельчайших подробностях, да я практику проходил там будучи курсантом СВМИ», – пишет Цуркин.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон». После чего украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали СНБО и Верховную Раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.