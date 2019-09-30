Раскрыта сеть по превращению белорусов в русофобов

30.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусские СМИ прозападной и антироссийской ориентации имеют свою иерархию и структуру.

Об этом в своем телеграм-канале пишет белорусский политолог Алексей Дзермант, переедет корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, на самой низкой ступени находятся откровенно националистические издания типа «Новы час», где публикуются материалы, героизирующие чеченских террористов или пронемецких коллаборантов.

«Далее следуют СМИ, продвигающие польскую повестку: Белсат, телеграм-канал Нехта, Еврорадио. Их задача наполнять белорусский националистический и прозападный нарратив полоноцентричным содержанием, русофобией, негативным отношением к советскому прошлому», – отмечает эксперт.

Издание «Наша Нива» он называет «ковчегом националистов и семейный бизнес униата Андрея Дынько».

«Пытаются мимикрировать под самофинансируемых патриотов-государственников, с целью чего стремятся расширить социальную базу своих читателей за счёт государственных чиновников», – рассказывает Дзермант.

Самый популярный интернет-портал Белоруссии TUT.by пытается, по его словам, создать впечатление центристского, но не является таковым.

«Среди пишущих на политические и экономические темы преобладают авторы с умеренно-националистические и либеральными взглядами. Портал часто и охотно «подсвечивает» материалы и нарративы «Нашей Нивы» и «Радио Свобода», – указывает эксперт.

На вершине «пищевой цепочки» прозападных белорусских СМИ, по его словам находится «Радио Свобода».

«Работа на финансируемое Госдепом США СМИ в оппозиционных кругах считается самой престижной. Сотрудники в Праге получают ежемесячно до 5 тыс. долларов, имеют полный соцпакет и перспективу получения американского гражданства. В основном «Радио Свобода» транслирует радикально-националистическую и русофобскую повестку, являясь одним из ключевых центров формирования и влияния на белорусский национализм, подконтрольный внешним субъектам», – пишет Дзермант.

Согласно данным соцопроса, проведенного в августе, 54,5% белорусов за союз с Россией, 25% — за союз с Европой. Ещё 20,5% опрошенных затрудняются с ответом на этот вопрос. За год сторонников России стало меньше на 9%.