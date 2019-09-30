В Белоруссии снижается число сторонников союза с Россией

30.09.2019, Москва, Елена Острякова

Число белорусов, желающих интеграции с Россией, постепенно снижается, а число тех, кто хочет сотрудничества с ЕС, растет.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написал политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нездоровые социологические тенденции: 54,5% белорусов за союз с Россией, 25% — за союз с Европой. Ещё 20,5% опрошенных не знают, что ответить, или затрудняются с ответом на этот вопрос. Это данные на август 2019 года. Если рассматривать вопрос в динамике, видно, что число сторонников интеграции с Россией постепенно уменьшается — за год их стало меньше почти на 9 процентных пунктов.

Количество сторонников европейского пути для Беларуси колеблется между 20% и 25%. А вот тех, кто сомневается, в последнее время стало больше. Итак, количество сторонников Союза с Россией хотя и составляет большинство, но постепенно падает. Если данная тенденция продолжится, то курс на союзную интеграцию будет подвержен рискам», – написал Уралов.

По его мнению, негативные тенденции объясняются ростом сетей влияния, финансируемых из ЕС, США и Британии, а также «новые медиа», которые в белорусском случае управляются и финансируются из Литвы и Польши.

Эксперт также объясняет социологию тем, что «на арену» выходит постсоветское поколение, лишенное союзной идентичности. При этом работу белорусского госсектора с поколением «30 минус» Уралов оценил как «слабую».

«Если власти в Минске не озаботятся привлекательностью Союзного государства и евразийской интеграции, то через 7-10 лет при такой тенденции количество сторонников союза с Москвой и Брюсселем будет сопоставимым. Москве же при таких социологических тенденциях надо действовать максимально прагматично. России нужно устойчивое большинство сторонников союза – потому что ценностные кризисы в обществе сводят на нет усилия по углубленной экономической интеграции», – резюмировал Уралов.