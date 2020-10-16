Раскрыта схема передачи денег Дудю на антироссийскую пропаганду

16.10.2020, Москва, Елена Острякова

Российского писателя Захара Прилепина возмутила реклама с участием либерального блогера Юрия Дудя в международном московском аэропорту Шереметьево.

Об этом Прилепин написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Шереметьево каждую минуту на огромных экранах идёт реклама с Юрой Дудем. Тачки рекламирует. Красивый такой. Вот думаю: а чего не с Лёхой реклама? Лёха тоже любим народом. У нас ведь как в стране. На ТВ сняли бан с Лёхи. Лёху мочат.

На ТВ спасают Лукашенко. Спасают «Северный поток». Спасают Белоруссию. Спасают Россию. Молодцы. Юрка Дудь тем временем спасает Нексту, Тихановскую и версию «Новичок».

Ну, то есть официальная пропаганда и Юра Дудь – антагонисты.

И тут же в Шарик заходишь – а на тебя Юра отовсюду глядит.

И всякий модный, красивый, клёвый современный человек, конечно, понимает: Юрка прав во всём. Потому что Юрка смотрит на тебя с экрана как Бог. Или, как пророк Его. Значит, Юрка прав про Белоруссию, про Новичок, про Крым, про Донбасс, про всё.

И эти модные, клёвые, красивые, современные люди придут и вздрючат эту официальную пропаганду. Эту ватную тупую неудачливую рашку.

Почему ж так получается? Потому что Дудь – буржуазия. Но и за официальной пропагандой стоит – буржуазия. И за рекламой тачек – буржуазия. У власти – тотальная буржуазия, – она всюду.

Вы все одинаковые, одним миром мазаные, неразличимые.

Жми на газ, Юра. Дави их», – написал Прилепин.

Прокомментировавший этот пост политолог Олег Матвейчев предположил, что участие в рекламе – это форма оплаты пропагандистских услуг Дудя.

«Эта реклама – и гонорар за неё – это способ легально оплатить ему антироссийскую позицию. Хитрые они такие. Чтоб типа деньги кэшем не возить», – написал Матвейчев.

В 2019 году Дудь получил премию от структуры беглого олигарха Михаила Ходорковского, «Открытой России». Дудь победил в номинации «Профессия – журналист». Церемония награждения премией состоялась в Берлине.

Дудь удостоился награды за документальный фильм «Беслан. Помни», который вызвал массу критики – автор возложил вину за теракт на государство, а не на чеченских боевиков.

Интересно, что Дудь призывал россиян выходить на акции протеста, которые проводили либералы в Москве, обвиняя власти в нечестном проведении выборов в Мосгордуму.

«ПолитНавигатор» также сообщал, что Михаил Ходорковский, едва оказавшись на свободе в 2014-м году, приехал в Киев и выступил со сцены Майдана, где заявлял о «лжи российской пропаганды» и отсутствии «нацистов и фашистов» в Киеве.