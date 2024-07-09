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«Переплавим памятник Екатерине II на монеты для военных», — не хочется верить, но конкурс с таким названием проходит сейчас в Одессе.

Избавившись от «маркера русского мира» — бронзовой императрицы — полтора года назад (сейчас она лежит в металлическом контейнере во дворе художественного музея), нацисты-активисты не успокоились. До сноса памятника они и веревку ей к руке привязывали, и колпак палача одевали, и «х…ями» расписывали, а все мало.

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Зацепившись за то, что Екатерина «не представляет исторической ценности, поскольку является копией оригинала, сделанной в 2007 году» (была воссоздана из фрагментов), они грезят стереть изваяние с лица Земли. Хотя аргумент — так себе. Ведь это все равно что разорвать «Мону Лизу» только потому, что она неоднократно реставрировалась, понимай тоже воссоздавалась.

Хотя, о ком я говорю…

Нацисты открыто называют изваяние трофеем, за ними это повторяют и местные журнашлюхи, еще недавно ведущие восторженные репортажи из музея Пушкина и т. п. Теперь все не так.

«Абсолютно логично, что воины-украинцы будут переплавлять российские нарративы и в прямом, и в переносном смыслах», — объявил глава «Ветеран Хаб-Одесса» Александр Голопотелюк.

Переплавлять памятник, «по европейской традиции» (цитата), решили в коины, сувенирные памятные знаки в виде монет.

Как уточнил смотрящий по Одессе от Института украинского беспамятства Сергей Гуцалюк:

«Не просто по куску разобрать, а сделать на коинах какой-то интересный слоган, художественную композицию, которая бы полностью передавала дух нынешней эпохи [вы тоже подумали неприличное?]. Борьбу одесситов, волонтеров за волю, независимость. Например, как наш степной орел рвет двухголового российского орла и написать «Побеждая врага, возвращаем свое». Наш конкурс — это проект-дизайн против идеологического оружия кремлядей».

Теперь о жюри.

Для начала просто вглядитесь в эти светлые лица… Тут даже пояснять не надо. Тем не менее, в него вошли уже упомянутый Главшариков Гуцалюк, контуженный на Донбассе еще до полномасштабной войны и списанный в тыл по причине психического расстройства Голопотелюк, алкоголик Сергей Братчук, которого за пьянство даже гауляйтер из советников выгнал, нацист-уголовник Демьян Ганул, амбассадор мовного гестапо в Одессе Ярослава Витко-Присяжнюк, мовная ведьма и доносчица на русских из организации «Делаем вам нервы» Катерина Мусиенко, городская сумасшедшая, простите, «видома волонтэрка» Яна Титаренко и еще целый вагон такого же навозного быдла.

Еще раз посмотрите на эти хари — вот, кто пишет современную историю Одессы!

Хотя есть в этой истории одно «но». Так, в мэрии, на балансе которой находится Екатерина, планов по ее распилу не поддерживают и планируют сохранить памятник как музейный экспонат (при СССР он хранился во дворе краеведческого музея и был открыт для всех желающих).

«То, что он не является исторической скульптурой, не означает, что с ним можно делать все, что захочется», — отрезал начальник городского департамента культуры Иван Липтуга.

Другое дело, что шариковы 10 лет творят все, что захочется, игнорируя даже так называемые украинские законы и, тем более, городской устав. Да и передвигаются означенные психические «члены жюри» на свои «ученые собрания» с гранатами и прочим притащенным с фронта оружием. Так что ждем, когда они войной на мэрию пойдут, и как скоро она опять сдастся.