«Распишемся в бессилии» – в Москве обсудили предложение Гладкова вооружить население

Владимир Гладков .  
25.05.2023 19:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина


Чтобы обезопасить мирных жителей от возможных угроз со стороны украинских неонацистов и их подельников, в Белгородской области должны быть вооружены отряды территориальной обороны.

Об этом в ходе прямого эфира во «Вконтакте» заявил местный губернатор Вячеслав Гладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы обезопасить мирных жителей от возможных угроз со стороны украинских неонацистов и их подельников,...

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«Отряды территориальной обороны у нас есть, почти три тысячи человек, семь батальонов вдоль границы. Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу. В нашей истории с точки зрения самообороны, которая подготовлена, я считаю, что это будет правильная история, но мы должны действовать в рамках закона», – заявил Гладков после атаки украинских террористов.

Однако российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель уверен, что это заявление губернатора имеет чисто публицистический характер, и не должно быть введено на практике.

«А закон один – военное положение. Без военного положения – никакой теробороны не существует. Но допустим – режим военного положения, и тероборона. Но тероборона несёт функции, скорее, полицейские, чем военные – охрана, проверка, и так далее.

А если сейчас раздать оружие – во-первых, это сразу будет большой вопрос, а почему мы раздаём оружие мирным жителям? Где силовые структуры – армия, полиция? Они что, не справляются, раз мы оружие раздаём?

Это будет очень, политически, сложный и неправильный ход. Как это произошло в Киеве – это было откровенным признанием: «На нас идёт страшная сила, мы не готовы, давайте теперь сами», – сказал Виттель в эфире радио «Комсомольская правда».

Политический обозреватель подчеркнул, что значительная часть этого оружия останется «на руках», и может привести к серьёзным проблемам внутри страны.

«Интересно, где теперь это оружие? Из истории самой Украины XX века мы прекрасно помним, что происходило, когда на Украине чуть-чуть появлялась вольница и оружие – бесконечные банды, воюющие друг с другом.

Я не уверен, что раздача оружия на территории нашей страны не приведёт к тому, что оно окажется в неправильных руках. Либо в правильных, но люди начнут выяснять между собой, кто из них больший патриот. Поэтому сейчас это будет политически неверным шагом», – добавил он.

«Нужно реформировать саму систему охраны границ. Потому что пограничники – они чтобы охранять границу, разведку проводить, а не принимать удары войсковых частей. Для этого существует армия.

А у нас в своё время, в начале двухтысячных, сказали, что «у нас нет угрозы нападения со стороны других стран, поэтому мы оставляем небольшие пограничные заставы, а военные соединения оттуда убираем». Вот и получился результат», – подытожил Виттель.

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