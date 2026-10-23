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Подрыв газопроводов в Балтийском море в 2022 году не мог произойти без участия США.

Об этом в эфире канала швейцарского издания Die Weltwoche заявил Мориц Эндерс, немецкий историк, режиссер и создатель документального фильма «Северный поток: Взрыв», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как минимум, это не могло произойти без ведома и согласия Соединенных Штатов Америки. Я считаю вероятным, что именно они всё это организовали и привели в исполнение. Возможно, были и другие участники — этого я не знаю. Но кукловоды за всем этим, на мой взгляд, это США. Разумеется, возможно, это было сделано в обход Конгресса, без его ведома. Возможно, всё это было задумано в узком кругу, скажем, где-нибудь в Белом доме совместно с руководством ЦРУ. Всё может быть, но от факта никуда не деться: американцы, США так или иначе были в этом замешаны», – сказал Эндерс.

Он напомнил, что известный американский журналист Сеймур Херш обнародовал свою версию, согласно которой диверсия осуществлена под прикрытием учений НАТО в Балтийском море.

При этом автор расследования подчеркивает, что версия об украинцах, самостоятельно взорвавших газопроводы, пройдя к месту диверсии на паруснике, нереальна, «сделать это инкогнито, оставаясь незамеченным на парусной яхте, попросту невозможно».

«Разве что воспользоваться прикрытием военных учений и, действуя в «тени» этих учений, получить больше возможностей для того, чтобы незаметно установить там, на глубине, взрывное устройство», – отметил Эндерс.

При этом он обратил внимание, что версия с парусником с украинцами на борту появилась после того, как свой материал опубликовал Херш.