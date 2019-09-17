Расстрел экс-бойца ДНР в Мариуполе стал следствием трусости новой киевской власти – Бабицкий

17.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

Убитый в Мариуполе экс-военнослужащий ДНР Роман Джумаев, вероятнее всего, стал жертвой неподконтрольных Киеву украинских радикальных националистов.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал проживающий в Донецке известный российский журналист и военкор Андрей Бабицкий.

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«На Украине достаточно совершенно отмороженных персонажей, которые прошли через «АТО», убивали на фронте, членов ультрарадикальных националистических группировок, которые считают людей, причастных к становлению и защите Республик, своими врагами, которых необходимо уничтожать везде, где только они на них наткнутся.

Я не думаю, что это дело рук властей. Новая команда наоборот пытается микшировать все эти процессы и немножко погасить этот националистический угар, хотя при Порошенко это вполне могло быть делом рук сотрудников СБУ», – пояснил он.

При этом эксперт констатировал, что новая киевская власть оказалась не в состоянии обуздать радикалов и определиться с единым курсом по прекращению кровопролития в Донбассе.

«На Украине одновременно идут сразу несколько разнонаправленных процессов. С одной стороны, новой власти приходится частично наследовать политический курс, который проводился Петром Порошенко, чтобы не вступать в открытое противостояние с националистами, которые готовы организовать новый майдан, если они сочтут, что новая команда Зеленского готов прорусский реванш, как они это называют.

Сама команда Зеленского не едина. Там есть люди, выступающие за имплементацию Минских соглашений, правда в усеченном виде, а есть те, кто считают их позорной капитуляцией для Украины. Украина сегодня – абсолютно раздробленное в политическом смысле общество, включая свою власть. Поэтому там так и будет эта ситуация продолжаться», – резюмировал Бабицкий.

Напомним, вчера Роман Джумаев погиб, получив на пороге собственной квартиры в Мариуполе семь выстрелов в упор.