«Ратное дело Михаила Толстых продолжается» – в ДНР почтили память легендарного комбата

08.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донецке почтили память легендарного командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»).

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В течение всего дня к бюсту комбата, который находится на Аллее Героев в парке культуры и отдыха им. Ленинского Комсомола, приходили люди, чтобы возложить цветы.

Среди них были глава ДНР Денис Пушилин, представители правительства ДНР, министры, депутаты Народного Совета ДНР, представители Центрального исполкома и местных отделений ОД «ДР», Русского центра, активисты ОО «МР», Молодежного Парламента ДНР, Народной дружины. Также присутствовали родители и родственники Михаила Толстых, военнослужащие батальона «Сомали».

«Он любил повторять: «Истинные герои – наши люди». А сам был первый из них – народный командир, ставший легендой при жизни за свое бесстрашие, военную смекалку, отеческую, несмотря на свои молодые годы, заботу о своих боевых товарищах.

Его батальон «Сомали» сражался в самых горячих точках противостояния с украинскими вооруженными формированиями. На поле боя мало было равных Михаилу Толстых. Враг в открытой битве одолеть его не смог, подослал убийц в тыл, показав всю степень своей трусости и подлости.

Гиви навсегда останется с нами, и тысячи мальчишек из Донбасса будут равняться на его поступки, продолжая ратное дело Михаила Толстых», – сказал Пушилин.

В свою очередь, руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов отметил, что Михаил Толстых по сей день воюет за ДНР.

«Михаил Толстых сражался в самых горячих точках Донбасса, не давая врагу ни единого шанса. Украинские террористы думали, что, трусливо убив нашего героя, они смогут быстро оккупировать весь Донбасс. Но как же они ошибались: Гиви по сей день воюет за Донецкую Народную Республику – он воюет своей славой», – добавил общественник.

Напомним, Михаил Толстых (позывной «Гиви») погиб в 6:12 утра 8 февраля 2017 года в результате теракта.

С мая 2014 года Михаил принимал участие в боях за Славянск, затем в боях за Иловайск.

С сентября 2014 года принимал участие в боях за Донецкий аэропорт.

Гиви своим мужеством и ратными подвигами в освобождении Донбасса от бандерофашистов получил громкую славу на весь Русский мир, и за его пределами.

Украинские наиционалисты боялись Михаила как огня.