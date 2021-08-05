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05.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Раз ты министр оккупированных территорий, чеши туда» – Резникова унизили в украинском эфире

Новости УкраиныВице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников боится и на...

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников боится и на 50 километров приблизиться к тем самым «оккупированным» территориям, в адрес которых он вещает из Киева.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший глава украинского офиса Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю – Резников, из него такой министр… Если ты министр оккупированных территорий, чеши туда, рассказывай людям там. Но с его заявлениями, он туда на 50 километров не подъедет, потому что и рожа, и всё подходит под картину Мальчиша-Плохиша.

Мы с «повагой» к нашему великому соотечественнику Аркадию Гайдару, он написал сказку о Мальчише-Кибальчише и Мальчише-Плохише. Он мне напоминает Мальчиша-Плохиша, причём изрядно постаревшего. Уже буржуины ему бочку печенья, бочку варенья дали, он уже их схавал, полысел и стал министром», – заявил Куликов.

Отметим, для министра Резникова нормально назвать ЛДНР «больными территориями» и сравнить целый регион с раковой опухолью.



Также он призывал к чисткам и тотальной украинизации жителей Донбасса, а в начале пандемии выражал надежду, что коронавирусная инфекция каким-то образом сыграет на руку Украине в противостоянии с республиками.

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