«Разбегутся по канавам» – эксперт оценил готовящийся Британией «штурм» Крыма

Владимир Гладков .  
04.08.2023 18:41
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Подготовка Британией двух тысяч украинских спецназовцев для штурма Крыма является информационной профанацией и сигналом обеспокоенным киевским политикам.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подготовка Британией двух тысяч украинских спецназовцев для штурма Крыма является информационной профанацией и сигналом...

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Ведущий попросил прокомментировать новость о подготовке Британией двух тысяч спецназовцев «для захвата Крыма».

«Полтысячи спецназовцев, какими бы спецназовцами они ни были, совершенно недостаточно для того, чтобы представлять серьёзную опасность. Исходя из масштабов, вооружения, и так далее. Да, они могут создать неприятности, могут быть какие-то жертвы. Но это люди, которые погибнут в течение 2-3 суток, максимум», – сказал Ищенко.

Эксперт подчеркнул, что этот десант, скорее всего, не сможет даже добраться до полуострова, пройдя через армию, авиацию и флот.

«Если что-то сможет дойти до Крыма, то это будет настолько исчезающе малая величина, что у России будут трудности не с тем, чтобы их убить, а чтобы их поймать. Когда их останется 2-3 человека, они где-то в канаве спрячутся, и иди, ищи их.

Формулировка этой новости явно не соответствует масштабу той угрозы, которая создаётся», – сказал политолог.

Он отметил, что готовь Лондон такую операцию на самом деле, он не стал бы предупреждать Россию за полгода до её начала.

«Это один из элементов информационной войны: «Смотрите, мы точно знаем, что к Рождеству Украина ещё будет наступать. Мы, вообще, готовимся в Крыму десант выбрасывать».

И заодно сигналы для Украины, где начинают нервничать – армия никогда не несла таких огромных потерь, и с каждым днём они всё больше. Кадровый состав армии практически уничтожен, Запад не даёт технику и урезает финансирование. А им посылают сигнал: «Мы готовимся Крым брать вместе с вами, так что вы не нервничайте», – добавил Ищенко.

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