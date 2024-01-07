«Разбили систему ПВО» – британский эксперт о результатах ракетных ударов России

Константин Серпилин.  
07.01.2024 18:58
  (Мск) , Лондон
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Дзен, НАТО, Россия, Украина


Следует признать высокую результативностью атак, которые были нанесены ВКС РФ 29 декабря и 2 января по объектам на Украине.

Об этом в интервью американскому журналисту Александру Христофору заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Следует признать высокую результативностью атак, которые были нанесены ВКС РФ 29 декабря и 2...

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«Эти два крупных ракетных удара, нанесённых русскими по Украине, были абсолютно разрушительными. Это были самые мощные ракетные удары, которые русские наносили во время этой войны.

И совершенно очевидно, что украинцы и их западные союзники шокированы ими», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что в результате этих ударов была сильно повреждена система ПВО, которую пытался выстроить Запад.

«В настоящее время поступают доказательство того, что, по меньшей мере, две системы «Пэтриот» были уничтожены. Есть фотографии промышленных объектов вокруг Киева, которые также сильно разрушены.

Был нанесён огромный ущерб. Есть сообщения, что во время этих ударов были убиты высокопоставленные лица в ВСУ, и были разбиты части системы ПВО, которую Запад так старательно пытался создать на Украине», – добавил аналитик.

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