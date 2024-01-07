В Лондоне анонсируют передачу Украине «Томагавков»

В странах НАТО шокированы мощью и результативностью атак, которые были нанесены ВКС РФ 29 декабря и 2 января.

Об этом в интервью американскому журналисту Александру Христофору заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Два года войны показали, что даже самое современное натовское оружие не поможет бандеровцам победить Россию.

«Нанесение глубоких ударов по Ростову, Новороссийску или где-то ещё, не изменит ход войны. Это невозможно. Русские показали, что у них есть возможность превзойти Запад по всем видам оружия», – сказал Меркурис.

«Даже если на Украину поставляются ракеты «Томагавк», о чём никто не говорит, но ждите этого – я предсказываю, что это произойдёт.

Но США не хватает ракет «Томагавк», потому что это основные ракеты, которые понадобятся, если у США будет конфронтация с Ираном или Китаем. Так что у некоторых людей в Пентагоне из-за этого будет истерика», – добавил он.