«Разбили ТЭС дорогущими ракетами – почему цел офис Зеленского?» – возмущённый политолог

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Новости Украины

Россию не боятся, потому что Москва лишь многократно предупреждает и проводит «красные линии», в то время, как США в тех же условиях давно бы разбомбили оппонента, совершенно не задумываясь.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Аслан Рубаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне бы хотелось, чтобы любое заявление России воспринималось так же, как воспринимается США. Мне бы не хотелось, чтобы Россию уважали. Мне бы хотелось, чтобы Россию боялись. Мне – до фени это уважение. Когда мы говорим о том, почему мы так воюем мягко – обратите внимание, почему реакция стран на нас такая? Почему находятся политики даже в ближайшем нашем союзническом окружении, которые смеют нас упрекать в чём-то? А потому что они знают, что не будет должного ответа со стороны России, как это было бы со стороны США. Обратите внимание, что сделали штаты с Ливией, с Югославией. Знают последствия. Последствия будут катастрофические. Последствия будут, когда будут вешать политиков в прямом эфире, как Садамма Хусейна. Они знают, что с американцами шутки плохи, что американцы говорят – и тут же делают. А мы говорим про 125-е предупреждение. И китайцы страдают этой байдой. Мы говорим о красных линиях, которые не переходят в практическую плоскость. Я эту истерику наблюдал об ответных мерах после Крымского моста. А что это за меры? Разрушили какие-то электростанции дорогущими ракетами. Не было снесено здание офиса президента или СБУ!», – отметил он.

«Мы воюем или опять занимаемся хернёй? Это похоже на полную херню снова. Мы не ударили по жизненно важным украинским объектам, мы только разозлили украинское население», – возмутился Рубаев.