Жительница Керчи напросилась на пять лет тюрьмы за пропаганду ненависти к русским

14.10.2022  18:59 (Мск), Керчь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Жительницу Керчи задержали за призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, что грозит молодой керчанке 5 годами лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жительницу Керчи задержали за призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных Сил РФ. В отношении...

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«Установлено, что 30-летняя жительница Керчи опубликовала в групповом чате мессенджера «Telegram» текстовые комментарии, которые содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русских)», – уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

За дискредитацию ВС РФ женщина заплатит штраф, размер которого определит суд.

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