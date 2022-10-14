Жительница Керчи напросилась на пять лет тюрьмы за пропаганду ненависти к русским
Жительницу Керчи задержали за призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных Сил РФ.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, что грозит молодой керчанке 5 годами лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Установлено, что 30-летняя жительница Керчи опубликовала в групповом чате мессенджера «Telegram» текстовые комментарии, которые содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русских)», – уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
За дискредитацию ВС РФ женщина заплатит штраф, размер которого определит суд.
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