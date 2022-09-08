Разбор полетов под Балаклеей: кто кого переиграл и кому принадлежит инициатива?

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Новости Украины

Украина сумела обмануть российское военное командование, начав атаку в районе Балаклеи Харьковской области. Саму атаку ожидали, но не знали, с какого именно направления она произойдет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил военный обозреватель Юрий Подоляка.

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Он не соглашается с получившим распространение мнением, что российское командование проигнорировало звучавшие со всех сторон предупреждения о грядущем наступлении ВСУ под Балаклеей.

«На самом деле это обывательская точка зрения человека, очень далекого от войны», – отмечает Подоляка.

По его словам, наиболее очевидными местами ударов были район Чугуева и Изюма, где ВСУ сосредоточили танковые кулаки, но они выдвинулись под Балаклеей, причем без тяжелой техники.

«Украинские войска могут ударить по самым разным направлениям. Например, на севере Харькова, из района Чугуева, из района Балаклеи, как это и случилось, а могли ударить и со стороны Изюма. Чтобы не дать противнику продвинуться, нужно угадать это направление и расположить соответствующим образом резервы… А эти проблемы, которые вчера и позавчера случились, – это следствие нехватки пехоты. Нет такого количества пехоты, которая закрыла бы все существующие бреши. Чтобы решить проблему наступления, нужно предугадать, куда противник нанесет удар», – сказал эксперт.

При этом он подчеркивает, что не собирается оправдывать серьезный просчет российских «генералов и полковников» под Балаклеей.

«Все прекрасно знали, что удар будет, но надо признать, что и украинское командование в данном конкретном случае нас переиграло. Но это еще далеко не конец сражения. На самом деле, украинские подразделения под Балаклеей сегодня находятся тоже в очень неприятной ситуации. Легкими силами фронт, который они заняли, удержать нельзя, сюда нужно обязательно подтягивать тяжелые силы, что сегодня и происходит. Их сегодня уже атакует российская авиация и российская артиллерия, и мы получаем ровно ту же ситуацию, что под Давыдовым Бродом, с единственным исключением, что противник сумел в первые два дня пройти довольно далеко от первоначальных позиций», – отмечает Подоляка.

Он также говорит, что есть несколько вариантов дальнейшего развития ситуации.

Первый – ВСУ могут остановиться на достигнутых рубежах, закрепиться и «готовиться к следующему броску через несколько недель».

«Второй вариант – пойти в генеральное сражение, как это было под Давыдовым Бродом, и с большой долей вероятности его проиграть, потому что российские резервы в последние два дня сюда уже, естественно, переведены», – заявил аналитик.

Третий вариант – нанести главный удар на том направлении, где он ожидался.

«Какой из них выберет украинское командование, мы пока не знаем. Но очевидно, что на сегодняшний момент инициатива принадлежит именно ему», – резюмировал Подоляка.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на отдельных участках ВСУ в районе Балаклеи смогли продвинуться на 30 километров.