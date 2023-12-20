«Раздали квартиры укрождунам, а реальных беженцев разворачиваем» – Монтян

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Те немногие украинцы, которым каким-то образом удалось сбежать от бандеровцев, сейчас не могут попасть в Россию к своим родственникам.

Об этом в эфире интернет-канала «Лимонка» заявила переехавшая в Донецк украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может ли такое произойти, что до простых людей на Украине дойдёт понимание, что их просто уничижают, и они будут переходить на нашу сторону?», – спросил ведущий.

«Понимание у людей есть, но страна закрыта на железный занавес. Те, кто мог спетлять, у кого для этого были деньги, связи, и так далее – все уже давно свалили. Мужиков от 18 до 60 лет тупо не выпускают. И баб с отдельными специальностями тоже не выпускают. А раз не могут свалить мужики, то и бабы с ними сидят. Далеко не все бабы готовы поехать без своих мужиков в Европу, связаться там с местными и бросить своих мужиков. Поэтому мужиков не выпускают – и бабы с ними сидят», – сказала Монтян.

При этом она подчеркнула, что даже те, кто вырвался из Украины, не могут попасть в Россию.

«Сейчас в Россию влететь с паспортом Украины практически невозможно. Есть только Шереметьево. Люди прилетают, и восемьдесят процентов разворачивают целыми самолётами. Это тем более странно, что поначалу приняли кучу ждунов, пораздавали сертификаты на жильё. Посмотрите, они эти сертификаты обратили в квартиры, квартиры продали, сами с деньгами свалили в Польшу, пилят тик-токи и ржут над российскими властями. А сейчас люди, которые потеряли всё, за последние деньги вырвались из Салорейха, и не могут воссоединиться со своими семьями, потому что их разворачивают целыми самолётами. Вот что людям делать. Россия то в одну сторону качается, то в другую. Причём на диверсантов это никоим образом не влияет. Потому что диверсанты спокойно заходят через белгородскую область, и не парятся абсолютно. Не говоря уже о том, сколько закладок с незапамятных времён лежит и ждёт «часа икс», – утверждает адвокат.

«И когда я слышу, как какие-то твари говорят: «Кто хотел – давно уже свалил»… не забывайте, что не все готовы бросить лежачих родственников, ещё там чего-то. Осталась куча наших людей, которые до сих пор не могут вырваться. Ну не каждый человек способен сказать: «Ты, мама, тут лежи, умирай, а я побежал». Люди остаются со своей роднёй, остаются из-за массы всяких обстоятельств. Не все люди готовы уйти», – возмутилась Монтян.