«Раздать пенсии жителей ЛДНР переселенцам!» – украинская пропаганда

05.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чем платить пенсию какой-то «бабушке из ДНР», лучше раздать эти средства на поддержку стремления переселенцев из Донбасса быть украинцами.

Об этом в эфире канала «Общественное Крым» заявила украинская пропагандистка Янина Соколова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы видим, какое отношение страны к переселенцам, – отметила в ходе дискуссии ведущая канала Лариса Волошина. – В действительности проще сидеть там, в оккупации, и приезжать сюда за второй или третьей пенсией, чем сказать «нет», хлопнуть дверями, пойти воевать, перевезти семью в какое-то съёмное жильё. Мы о том, что государство абсолютно не поддерживает стремления быть украинцем, этого вдохновения и этой жертвенности украинской, но при этом постоянно заигрывает с какими-то коллаборантами, которые «одумались».

«Знаете, что удивительно: есть такой мужчина Сергей Сивохо, бывший КВНщик, советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны (уволен с должности – ред.) был очень огорчён, что пенсии на тех территориях украинцы не будут получать. Мне кажется, что средства, которые они хотели бы направить на пенсии, надо направить как раз на поддержку переселенцев, сказать: люди, вы наши, вот вам на первое время. То есть учить их вниманием и содействием тому, чтобы они жили на наших территориях и были нашими гражданами», – заявила Соколова.

«А кормить бабушку из ДНР, которая приходила с цветочками на похороны Захарченко, автомойщика «Моторолы» и «Гиви», этих мерзавцев, которые убивали моих и ваших братьев и сестёр на войне – я бы не хотела, чтобы наши деньги, плательщиков налогов распределялись на таких людей.

А как их проверить? А – никак, как ты проверишь, бабушка эта спрятала бы у себя какого-то партизана ДНРовского, который потом подстрелил бы нашего парня?» – добавила пропагандистка.