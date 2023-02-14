Разделавшись с айтишниками, Госдума взялась за Лукойл

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Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции направит запросы в Генпрокуратуру и Министерство энергетики в связи с данными о возможных поставках ВСУ топлива с завода компании «ЛУКОЙЛ» в Бургасе.

Такое поручение на пленарном заседании дал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эту тему поднял замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он напомнил, что три недели назад после публикации в СМИ комитеты по энергетике, безопасности и противодействию коррупции запросили МИД и компанию «Лукойл» о поставках топлива на Украину.

«Лукойл» дала предсказуемый ответ: что знать не знает, куда направлялись купленные посредниками бензин и дизтопливо с её завода в Бургасе. Над нами смеются. Только что Евросоюз, налагая очередные санкции на поставки из России, сделал исключение для российской нефти, идущей на российские же заводы в Европе, в Болгарии. Им так удобнее. А нам?», – сказал Затулин.

Володин поддержал его предложение поручить профильным комитетам сделать новые запросы.

«Мы давали поручение двум профильным комитетам, всё это утонуло, понятно, в недрах нашей бюрократии и отписок. Поэтому мы говорим о реализации ранее данного поручения применительно к комитету по безопасности, учитывая, что ему также это поручение давалось», – сказал Володин.

Как признался в прошлом месяце немецкой «Ди Вельд» экс-министр финансов Болгарии Асен Василев 57% дизеля шло в 2022 году на Украину из Болгарии. Производилось топливо на НПЗ в Бургасе, принадлежащем российскому «Лукойлу». Он по просьбе болгарского руководства вдвое увеличил свое производство, что позволило половину дизеля пускать на покрытие 95% потребностей Болгарии, а другую – продавать 50 фирмам-посредникам из Румынии и Прибалтики, которые уже перенаправляли его на Украину. Поставки начались после того, как представитель Киева на встрече Всемирного банка в Вашингтоне пожаловался на нехватку топлива.

Производилось топливо из нефти, поступающей на танкерах из Новороссийска. Именно поэтому для Болгарии сделали исключение в 6-м пакете санкций Евросоюза и позволили поставлять российскую нефть морем до конца 2024 года. Принятый в январе 9-й пакет санкций ЕС дает Болгарии право продавать на Украину топливо, произведенное из российской нефти.