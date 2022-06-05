Разделу Украины – быть: Путин и Байден обменялись сигналами

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Новости Украины

Если США поставят Украине дальнобойные ракеты, Москва сделает соответствующие выводы и поразит те объекты, по которым ударов пока ещё не было.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который дал первое с начала спецоперации на Украине интервью телеканалу «Россия 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, аналогичные РСЗО советского, российского производства находятся на вооружении у ВСУ. «Град», «Смерч», «Ураган». То, что сейчас планируется поставить – эти ракеты (дальность зависит не от системы, а от ракеты), это ничего не имеет общего с доверием или недоверием к украинскому режиму (Киев «пообещал» США, что не будет наносить удары из дальнобойного оружия вглубь территории РФ – ред.) Это зависит от того, какие ракеты поставят американцы. То, что мы сегодня слышим, это ракеты от 45 до 70 километров, зависит от типа. То же с «Градами», «Ураганами», «Смерчами», там тоже дальность 40-70 км, ничего нового. На момент начала нашей операции в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 таких систем, 380 уничтожено. Часть восстановлена, взята из запаса, где-то 360 у них в наличии. Мы исходим из того, что эта поставка из США и некоторых других стран связана с восполнением потерь этой боевой техники. Ничего нового здесь нет, и ничего это не меняет, по сути. Есть заявки на артиллерию, здесь примерно то же самое, судя по всему, речь идёт о восстановлении утраченного в ходе боевых действий», – рассказал президент.

Он добавил, что в поставках стратегических разведывательных и ударных БПЛА тоже нет ничего нового – «российские системы ПВО их щёлкают как орехи».

«Есть третья составляющая – это беспилотные аппараты, их несколько типов. Прежде всего, ударные. Они применяются с самого начала, но эффективно они применяются только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. «Буки», «Тор», «Панцири» – работают в высшей степени эффективно. Наши системы ПВО их щёлкают, как орехи, уничтожены десятки. Есть – разведывательные, их полно летает и сейчас, и с самого начала поставляются – они все иностранного производства. Есть третий тип – разведывательные БПЛА стратегического характера, они летают на высоте 8-11 километров, они использовались всегда. До начала спецоперации. Над Чёрным морем, над территорией Украины. Правда, к нам не залетали. Используются и использовались. Зачем их передавать Украине, не совсем понятно, если только дать нам возможность их посадить и посмотреть, как они устроены. Другого смысла не вижу», – отметил Путин.

Возвращаясь к теме западных систем РСЗО и ракет к ним, президент подчеркнул, что российские войска прекрасно знают, как действовать на этот счёт.

«Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружений имеет только одну цель: затянуть как можно дольше вооружённый конфликт. Если дальнобойные ракеты будут поставляться, мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения. Которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», – сказал Путин.

Российский политолог Сергей Марков считает, что после вчерашнего обстрела Донецка и ответного удара по Киеву дело идёт к новому витку эскалации, которую спровоцируют также и поставки западных РСЗО.

«Возможно, Россия снимет запрет по удару по Зеленскому. А уничтожение человека, которого страны Запада представляют как президента Украины, поднимет весь конфликт между Россией и Западом на новый очень опасный уровень. Вот что означает ракетный удар в субботу вечером по центру Донецка», – отметил Марков.

Журналист Марина Ахмедова призывает отнестись к словам Путина со всей серьезностью.

«Ничего это не меняет» – сказал Путин о поставках Украине американских реактивных систем. Он имел в виду ход спецоперации. Как я уже и говорила, и сам ход операции, и ее результат – давно определены. Они не просто определены, они глубоко прочерчены. И это понимает не только президент России, это прекрасно понимают и в Америке. Открыт только вопрос цены. Сколько человеческих жизней – бывших и все ещё граждан Украины? Без американских реактивных систем цена будет ниже. С ними – значительно выше. Истинная цель Америки – в цене», – комментирует Ахмедова.

Тем временем, в американской прессе появились сигналы о возможности раздела Украины по примеру Кореи, которая в 1953 году была поделена на Северную и Южную без какого-либо мирного соглашения, и такое положение дел сохраняется по сегодняшний день. Аналогичный сценарий на Украине не исключает администрация Джо Байдена, говорится в публикации Washington Post. При этом контролируемую американцами часть Украины планируется превратить в «экономическую жемчужину».

«Обозреватель «Вашингтон пост» Дэвид Игнейшес считается весьма информированным и доверенным собеседником большого начальства… Даже если допустить, что «Южная Украина» (тут скорее «Западная Украина») действительно может стать «одной из экономических жемчужин», остаётся ключевой вопрос – как обнаружить в данном случае стабильную 38-ю параллель», – комментирует политолог Федор Лукьянов.

А обозреватель Егор Холмогоров считает, что США намеренно вбрасывают в информпространство план, который стратегически не выгоден России, ведь контролируемая американцами Западная Украина будет играть роль плацдарма для возобновления войны.

«Запад осознал свои просчеты в экономической войне и надеется, заморозив конфликт, подготовиться к его возобновлению получше. Нам напротив останавливаться, когда стратегические факторы начали всерьез работать за нас – нет никакого резона», – полагает Холмогоров.

Тем не менее, экс-глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента РФ Модест Колеров считает, что России следует ограничиться присоединением только восточных областей Украины. Однако параллельно провести демилитаризацию и денацификацию Галичины.

«Наша страна (СССР) уже однажды взяла Западную Украину в свой состав в 1939-1945 годах и подарила её Советской Украине, то есть нынешней Украине автоматически: 1.И около 10 лет вела масштабную войну против прогитлеровских бандеровцев, потеряв только убитыми десятки тысяч наших солдат, уничтожив более 150.000 гитлеровских пособников на Украине. 2.Затем пошла по сути интеграции прогитлеровского украинского национализма в практику УССР, экономический потенциал которой (то есть и национализма) строил весь СССР. 3.Затем прогитлеровский украинский национализм взял власть в УССР и на современной Украине. 4.Затем он вступил в союз с Западом, начав в 2014-м и готовясь к масштабной геноцидной войне против русских и России в 2022-м. Зачем России во второй раз брать теперь вновь абсолютно бандеровскую Западную Украину? Чтобы вновь потерять десятки тысяч наших солдат и вновь выкормить и согреть на своей груди жирную ядовитую змею? Кого, когда, как, какой народ, какой ценой – лично смог переориентировать тот русский утопист, кто сейчас уверяет свой народ в том, что надо взять Западную Украину – и переделать ей бандеровский консенсус? Никто, никогда, никак. Демилитаризация – да. Принуждение к денацификации – да. Но присоединение (во второй раз) к своему сердцу смертельного врага – безумие. Повторю то, что уже писал публично несколько лет назад: Украина должна быть разделена», – считает Колеров.