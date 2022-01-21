«Разденут и разуют»: в Киеве сулят неудачу британцам

21.01.2022  09:23 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Великобритания, Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Британия остаётся едва ли не единственной страной, которая продолжает активно поддерживать киевский режим, и поэтому может оказаться виноватой за все украинские проблемы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия остаётся едва ли не единственной страной, которая продолжает активно поддерживать киевский режим, и...

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«Что касается Британии – я думаю, в ближайшие годы мы увидим, как британцев окончательно разденут и разуют. Глядя на то, что происходит в королевском семействе, там полный бардак. Глядя, что происходит с премьер-министрами, в каком виде они представлены на публичное обозрение.

Поставки вооружения – американцы сегодня от этого отошли, они находятся как бы в стороне. А британцы вот влезли. У меня такое впечатление, что их сюда втягивают исключительно для того, чтобы потом обвинить во всех смертных грехах. Немцы тоже отказались поставлять оружие, они даже своё воздушное пространство не предоставили», – сказал Калиниченко.

Он подчеркнул, что даже заявления главы МИД Германии во время визита в Москву были «комплиментарного характера» – она подтвердила, что Берлин не будет активно поддерживать Украину.

«Даже этот так называемый нейтралитет больше играет на пользу РФ, нежели ключевым партнёрам по НАТО. И посмотрим ещё, чем это всё закончится», – добавил эксперт.



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