«Раздробить Россию на части»: в Киеве уже не скрывают своих целей

01.10.2022  12:42 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Украине нужно активнее работать с сепаратистскими движениями на территории России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет бывший участник карательной операции против ЛДНР (исполнял обязанности командира роты батальона «Айдар»), директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Украине нужно активнее работать с сепаратистскими движениями на территории России. Об этом, передает корреспондент...

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«Кавказа или Татарстана вполне может хватить для запуска цепного процесса распада империи, где на втором этапе движущую роль может сыграть региональный сепаратизм. Ведь этнические русские из Сибири, Урала и Дальнего Востока уже неоднократно поднимали вопрос о том, почему вся империя кормится природными ресурсами их регионов, тогда как почти все сверхдоходы от этих ресурсов оседают в Москве.

У указанных трех регионов даже есть свой, пусть и краткий опыт создания сепаратных государств в период 1918–1921 годов. И символика тогдашних Сибирской, Дальневосточной и Итиль-Уральской республик кое-где появляется на заборах, нарисованная ночью антиимперскими «экстремистами», – пишет Дикий.

По его мнению, «свое слово во время «всероссийской смуты» могут сказать донские и кубанские казаки, крепко инкорпорированные в имперский проект, однако сохраняющие остатки отдельной идентичности, что может выстрелить, когда имперский проект явно и однозначно обанкротится».

Он также уверяет, что в Калининграде, на Курилах и Сахалине местные этнические русские «уже не один год тихо обсуждают возможность вернуться вместе с этими захваченными территориями в Германию и Японию соответственно».

«В настоящее время региональный сепаратизм в России не есть реально влиятельной мощью и внимания ему уделяют немного. Однако «окна Овертона» приоткрываются с каждым днем ​​провальной войны Кремля в Украине. И объявленный 21 сентября «тотальный мобилизец» стал тем ветром, что откроет их во всю ширину. То, что сегодня кажется теоретизацией, уже через несколько недель или месяцев может стать актуальной повесткой дня, и к этому уже следует приготовиться.

Украинцам следует внимательнее присмотреться к трещинам, по которым может расколоться имперская «тюрьма народов», и начать заливать воду в эти трещины – налаживать контакты с потенциальными лидерами сепаратистских движений, помогать им организационно и медийно», – призывает Дикий.

Он также предлагает украинцам стать посредниками между российскими сепаратистами и Западом.

Ранее Дикий, как сообщал «ПолитНавигатор», пригрозил «использованием тактики Мао для истощения русских».

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