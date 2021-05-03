Разгромленные в Сирии боевики начали действовать в Киргизии и Таджикистане – Федоров

03.05.2021, Москва, Максим Карпенко

В разгоревшемся недавно конфликте на границе Киргизии и Таджикистана замечены боевики разгромленного в Сирии Исламского государства (организация запрещена в России).

Об этом в эфире интернет-канала «Национальный курс» заявил депутат Госдумы, член Центрального политсовета партии «Единая Россия» Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Федорова, заинтересованы в конфликте вблизи России американские спецслужбы.

«Сейчас подожгли они Киргизию с Таджикистаном, с Афгана выводят американцы войска для того, чтобы там развернуть подразделения террористического государства, которое удалось разбить в Сирии. Это же понятно, когда там находятся американские войска, теоретически подразделения трудно развернуть, потому что они войдут конфликт с американской армией.

Убрав формально (на самом деле, конечно, не уберут) американскую армию, они перед мировым сообществом говорят: «Вот видите, мы там не контролируем ситуацию». И, соответственно, там спокойно можно формировать отряды, которые фактически уже начали действовать в Таджикистане и в Киргизии. Уже говорят, что среди тех, кто участвует в этом конфликте, есть сирийские боевики. Понятно, что это будет только нарастать, разворачиваться и усиливаться.

Для этого американцы и устроили госпереворот с Жапаровым, пытались с Тихановской, до этого с Пашиняном. Мы сразу говорили: «Пашинян – через два года война», Жапаров – это война. Пожалуйста, мы сейчас видим. Так же, как Яценюк с Порошенко, Зеленским – это война не потому, что даже они плохие, а потому что они пришли в результате госпереворотов, а госпереворота делаются тогда, когда нельзя сделать легально, официально по закону американцам», – заявил Федоров.

Ранее военный журналист Александр Коц заявил, что перестрелка на таджико-киргизской границе выгодна противникам России, чтобы нанести удар в ее «подбрюшье»