«Размораживание» Приднестровского конфликта: Пропагандистский залп в российских миротворцев

31.05.2021, Кишинев, Владимир Букарский

Совсем недавно бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон призвал к размораживанию приднестровского конфликта. Его предложение означает ни что иное, как разрушение механизма миротворческой операции и возобновление военных действий. Классический пример «размороженного конфликта» – события 8 августа 2008 года в Южной Осетии.

Первый пропагандистский выстрел в размороженном приднестровском конфликте не заставил себя долго ждать. Кишинёвская «правозащитная» организация «Promo-LEX», находящаяся на дотации у Госдепартамента США и известная неоднократными обвинениями в адрес России и властей Приднестровья, опубликовала 40-страничный доклад на тему «Статус миротворческих сил в международном праве: казус Республики Молдова». Автор доклада – Виталий Гамурарь, бывший пресс-секретарь Демократической партии, тесно связанной с режимом бывшего теневого властителя Молдовы Влада Плахотнюка.

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«Promo LEX» не погнушалась под своей шапкой издать доклад человека, приближённого к беглому олигарху, разыскиваемому властями и Российской Федерации, и Республики Молдова.

Перечислим основные тезисы доклада Гамураря:

Российская Федерация в 1992 году вмешалась в конфликт на территории Молдовы на стороне приднестровских сепаратистов и принудила Молдову против её воли подписать Соглашение «О принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровском регионе». Нынешняя миротворческая операция на Днестре, основным действующим лицом которой являются российские миротворцы, «не соответствует критериям стабильности, демократии, прав человека и защиты собственности». Российская Федерация незаконно содержит свои войска на территории Молдовы, проводит незаконные операции совместно с армией ПМР, подвергая опасности жизни местных жителей. Россия – сторона конфликта, поэтому нельзя говорить о беспристрастности этой миротворческой миссии. Москва утратила право быть единоличным судьёй. Она систематически нарушала положения, под которыми она подписалась. (В качестве доказательства приводится довод, что исключительно благодаря российским миротворцам власти Молдовы не смогли установить контроль над городами Бендеры и Дубоссары). У миротворческих сил, дислоцированных на территории Молдовы, нет мандата, признанного ООН, и сроков выполнения миссии в соответствии с международными принципами и стандартами. Миротворцы были причастны к инцидентам по запугиванию журналистов и правозащитников, незаконному задержанию, убийствам и т.п. (В качестве примера приводится «новогодний инцидент» 1 января 2012 года, когда житель одного из сёл, находящегося на территории Молдовы, протаранил на своём автомобиле шлагбаум на миротворческом посту, а на обратном пути, игнорируя требование военнослужащего-миротворца остановиться, был убит выстрелом военнослужащего). С точки зрения соблюдения прав человека, нынешний формат миротворческой операции «устарел и неуместен». На место нынешнему миротворческому формату должна прийти гражданская миссия под эгидой ООН. (Результаты деятельности этой гражданской миссии мы отчётливо наблюдаем на территории бывшей Югославии). Необходим новый переговорный формат, в котором решающая роль должна принадлежать Евросоюзу, учитывая, что значительная часть населения обоих берегов Днестра обладает паспортами Румынии. Украина и Россия могут участвовать в переговорном процессе, но у России следует отозвать право вето, которым она обладает в настоящее время.

Следует обратить внимание на один ключевой момент смены риторики. Раньше прозападная власть и политики Молдовы отделяли российский миротворческий контингент от Оперативной группы российских войск (ОГРВ), охраняющей склады бывшей 14-й армии в Колбасной, и требовали вывода с «оккупированной» территории Молдовы исключительно ОГРВ. Теперь это разделение в риторике молдавских властей исчезло, и власти Молдовы требуют вывода всех без исключения российских военнослужащих, включая миротворцев.

Пропагандистский залп молдавских прозападных грантоедов по российским миротворцам, пусть даже озвученный отставным политиком из гнезда Плахотнюка, ломает окно Овертона в отношении миротворческой операции на Днестре. Нет ни капли сомнения, что, в случае победы партии Майи Санду «Действие и солидарность» на парламентских выборах 11 июля и формирования этой партией правительства подобная риторика зазвучит из уст молдавских официальных лиц на всех международных площадках. Кроме того, следует ждать повторения инцидентов с «независимыми журналистами», «правозащитниками» и «местными жителями» на миротворческих постах.

Впрочем, подобный пропагандистский вброс может иметь вполне прикладные задачи. По мнению авторов популярного молдавского телеграм-канала «Смуглянка», публикацию данного доклада могла заказать администрация президента с целью недопуска на избирательные участки граждан Молдовы, живущих в Приднестровье. Ранее о том, что жителей левобережья Днестра, «живущих под пропагандистским прессингом» и «лишённых объективной информации», не следует допускать к урнам для голосования, открыто заявил бывший глава Конституционного суда Александр Тэнасе.

Миротворческая операция в нынешнем формате в течение без малого 30 лет сохраняет мир на берегах Днестра. Продолжения российского миротворчества хочет всё население Приднестровья, и наиболее здравомыслящая часть жителей Молдовы. Неуместен не формат миротворческой операции, а любой торг вокруг этой темы. Вне всякого сомнения, именно в этом будет заключаться позиция России относительно статуса российских миротворцев на Днестре.