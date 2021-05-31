Россия является прямым наследником Орды, потому что в ней нет нацизма – киевский эксперт

31.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия является «агрессивным» наследником Золотой Орды, потому что в ней слабо развит национализм и расизм, а единственным критерием «русскости» является определённое мировоззрение.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава правления ОО «Центр стратегических исследований» Павел Жовниренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Орда всегда была многонациональной, многоэтничной. Она приходила к какому-то новому народу, и ставила условие – присоединяйтесь к нам, будете такими как мы, мы вас не тронем. Если нет – будете уничтожены. И именно так Орда шла и развивалась.

И сейчас в России, если посмотреть, нет дискриминации по этническому признаку. Там есть дискриминация по ценностному признаку. И те, кто сейчас называет себя россиянами – это фактически две нации с абсолютно разным мировоззрением. У них только общий язык – русский, который в своё время Орда приняла как язык межнационального общения, вместе с другой скрепой – православием. Но там – ни православия, если смотреть на христианские каноны, ни славянства практически нет», – рассуждает «эксперт».

Жовниренко утверждает, что именно те, кому чужды идеи национализма и фашизма, могут считаться настоящими членами Орды.

«Становым хребтом Орды являются денационализированные и десоциализированные элементы, которые предали свои этнические и социальные группы, и стали просто «как все». Ордой не рождаются. Процесс рекрутирования в Орду в Советском Союзе шёл всё время в детских садиках, в школах. И также в России», – резюмировал русофоб.