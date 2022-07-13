Разоблачен фейк об ограничении движения по Крымскому мосту

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Крымский мост вернулся в повестку лживых сообщений о работе государственных и силовых структур на полуострове.

От имени республиканского главка МЧС по министерствам и ведомствам рассылаются сообщения о перекрытии моста в эту субботу 16 июля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня с самого утра в адрес министерств и ведомств Республики Крым поступают фейковые сообщения. Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС России и сообщают о том, что с 16 июля 2022 года будет ограничено движение по Крымскому мосту. Данная информация не соответствует действительности», – подчеркнула начальник пресс-службы главка МЧС Лина Кратюк.

В начале апреля с фальшивых страниц в соцсетях МЧС России пошла рассылка о якобы минировании Крымского моста и дорог в Крыму, и связанной с этим просьбой не выходить из дома.

Уже 22 апреля в социальных сетях распространили фейковое письмо министра Совета Министров Крыма Константина Михайлова о готовящихся провокациях на Крымском мосту. С целью минимизации рисков министр якобы просил довести до граждан просьбу воздержаться от поездок через Керченский пролив на все майские праздники.

Накануне 9 мая в украинском интернет-сегменте запустили сайт с обратным отсчетом до «падения Крымского моста». Причем произойти это должно было в День Победы в момент выступления президента РФ Владимира Путина.

Вслед за этим в сети Интернет появился лжесюжет о том, что конструкции моста повредил сдвиг тектонических плит, а весь полуостров окружила зона сейсмической активности с угрозой землетрясения до 6 6аллов.

Накануне от имени Совета министров Крыма стали рассылать сообщение о формировании добровольческого батальона для отправки в Новую Каховку с просьбой не снимать движении военных колонн и не выкладывать видео в сеть Интернет.