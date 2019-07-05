Разоблачение года: Зеленский оказался в числе создателей Русского мира

05.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский был причастен к созданию культурных продуктов, котоыре постулировали общность украинцев и русских.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил председатель правления ОО «Громадське радио» Андрей Куликов.

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«В конце концов, я уже говорил, и я остаюсь при том мнении, что Владимир Зеленский был одним из самых активных создателей «русского мира» в Украине, в нашей культурной сфере», – утверждает Куликов.

Также он объяснил, почему пришел к такому выводу.

«Из-за «Квартала 95», «Сватов» и всю эту квазифильмографическую продукцию, которую они выдавали. Если вы проанализируете «Сватов», это типичное произведение, рассчитанное не просто на одинаковое потребление в Украине, России, других странах, жители которых говорят и думают по-русски – это произведение, которое утверждает общность между нами – общность привычек, общность образа мыслей, общность наших предпочтений. Там нет ничего о том, насколько мы разные», – возмутился журналист.

В свою очередь издание заметило, что эти сериалы очень популярны на Украине, а многие люди в стране говорят, что русские, белорусы и украинцы – это один народ.

«Правильно. И Зеленский этому очень и очень способствовал», – уверяет председатель правления ОО «Громадське радио».

По его словам, все это Зеленский делал не случайно, а «прекрасно желая».

Примечательно, что Куликов считался условно адекватным. Так, в 2015 году он посетил Донецк и призвал показывать ДНР по украинскому ТВ, а также настаивал на необходимости отменить цензуру на Донбасс и Путина

После этого Куликов был подвергнут обструкции пропагандистами в Киеве, один из которых, Денис Казанский, даже попытался подставить коллегу перед ДНР

Как сообщал «ПолитНавигатор», главой пропрезидентской партией «Слуга народа» стал Дмитрий Разумков, практически не использующий в общении украинский язык и ранее называвший себя «сыном пророссийского отца», который никогда не скрывал, что «больше тяготеет к России, а не к Западу».